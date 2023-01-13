Брокколи — исчезающий вид? Как глобальное потепление влияет на популярный овощ

Ученые выяснили, что глобальное потепление может негативно повлиять на популярный среди любителей здорового питания овощ брокколи. Однако путь к спасению вида есть — теперь известно, почему при теплой погоде брокколи превращается в цветную капусту.

Даже самое незначительное изменение климата оказывает сильное влияние на брокколи. Овощ лучше всего растет, когда его сажают ранней весной или в конце лета до осени. Идеальная средняя температура для роста брокколи — 16°С. При комнатной температуре в 22°С и выше крона растения начинает деформироваться. При 27°С брокколи фактически превращается в своего близкого родственника — цветную капусту.

Ботаники из Корнелльского университета наконец-то поняли, почему так происходит. Оказалось, что в случае с брокколи метилирование ДНК отключает группу генов FCG, необходимых для роста здорового кочана и прекращения развития цветков. Метилирование — это один из процессов, который включает и выключает гены. Ученые решили применить 5-азацитидин, останавливающий метилирование, и это дало результат — овощ смог нормально расти даже при температуре выше 27°С.

После того как исследователи лучше поймут механизм, можно будет разработать подход к подавлению метилирования ДНК, чтобы выращивать брокколи и другие сельскохозяйственные культуры для выращивания при гораздо более высоких температурах.