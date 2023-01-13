Вниманию рукодельниц: назначен сбор любителей создавать оригинальные вещи!

Клуб рукоделия в Пиеррефонде ждет новых и постоянных участников встреч!

Те, кто не любит сидеть сложа руки, а предпочитает создавать оригинальные вещи самостоятельно! Присоединяйтесь к группе прекрасных людей, которые разделяют ваш интерес к пряже и вязанию крюком и спицами!

В субботу, 14 января, с 10:15 до 12:15 в библиотеке Пьерфонда, расположенной по адресу: 13555 Boulevard de Pierrefonds, вас ждут! Приходите и пообщайтесь с другими любителями рукоделия. Независимо от того, занимаетесь ли вы вышивкой, вязанием крючком или прочими оригинальными способами создать что-то своими руками- добро пожаловать!

У вас нет никакого опыта, но вам любопытно? Наш ведущий покажет вам презентациюдля начинающих. И тогда, возможно, вы заинтересуетесь чем-то неожиданным и новым для себя!

У вас возникли проблемы с продолжением вашего проекта? Вы полны идей, но не знаете, как их реализовать? Эта встреча определенно сможет вам помочь. Ведь собрания проводятся раз в неделю, чередуясь между библиотекой Пьерфонда и библиотекой Уильяма Г. Болла, что в Роксборо.

До встречи в клубе рукоделия! Приносите свои изделия и будьте готовы узнать нечто новое!