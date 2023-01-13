Киркленд может стать официально франкоязычным районом Монреаля

Какие районы города станут франкоязычными? А какие сохранят двуязычный статус? Сегодня – о Киркленде

В письменном уведомлении от 12 декабря 2022 года Управление французского языка Квебека (Office québécois de la langue française) уведомило город Киркленд о том, что в соответствии с законопроектом 96 двуязычный статус города, полученный в 1977 году в соответствии с Хартией французского языка, будет аннулирован по истечении 120 дней после получения указанного уведомления.

Закон, однако, предусматривает, что признание может быть сохранено, если муниципалитет примет до истечения 120‑дневного периода соответствующее решение. Городской совет Киркленда хочет заверить население, что на своем заседании 16 января 2023 года Совет примет резолюцию, сохраняющую суть резолюции от 7 июня 2021 года, принятой при представлении законопроекта 96.

После принятия эта резолюция будет размещена на веб-сайте города и направлена в Управление французского языка Квебека, как того требует закон.