Проект кондоминиума беспокоит некоторых жителей DDO

Строительство новых кондо – радость или проблема для жильцов района?

На Западном острове готовится еще один кондоминиумный проект, и у жителей есть некоторые проблемы, которые они хотели бы решить. Provencher-Roy – архитектурная фирма, стоящая за проектом Dollard-des-Ormeaux, запланированным на 3612 Blvd. St. Jean к северу от de Salaberry.

Резидент DDO Деб Ансель де-факто стала представителем жителей, которые не обязательно выступают против ревлизации проекта, но которые хотели бы, чтобы их проблемы были решены до того, как будут заложены основы. Ансель взяла на себя смелость рассказать о проекте, стучась в двери соседей и развешивая объявления по почтовым ящикам, делая то, что, по ее мнению, должно было быть обязанностью города.

“Этому городу нужны подобные проекты”, – говорит она. ”Проекты с высокой плотностью населения удерживают жителей в этом районе”. Но есть проблемы, которые окажут давление на местные жилые улицы. Новый комплекс будет сочетать арендуемые квартиры на стороне St. Jean с кондоминиумами с видом на Morningside Avenue в задней части. Идея этого плана, как сказали Анселю, заключается в том, чтобы у домовладельцев в Morningside Avenue были постоянные соседи, долгосрочные члены сообщества, а не высокая текучесть арендаторов.

Ансель говорит, что также не будет достаточно парковочных мест для посетителей. Она считает, что обычной парковки недостаточно, учитывая близость REM. На данный момент существует всего 20 мест для посетителей, при более чем 300 квартирах в прилежащих домах.

Она также обеспокоена минимальным расстоянием от здания до улицы в Морнингсайде; она считает, что это может оказаться слишком большим препятствием для нынешних домовладельцев. Ансель также говорит, что это придаст району больше ощущения центра города, что не подходит для населения Западного острова.

Движение транспорта также будет проблемой из-за расположения гаража здания по отношению к конфигурации улиц. Жители смогут покидать здание из гаража. Но чтобы вернуться, объясняет Ансель, им придется проехать до де Салаберри, сделать разворот либо в Starbucks, либо в Yagel Bagel, а затем вернуться через Сен-Жан в южном направлении. Новое здание также приведет к увеличению примерно на 200 автомобилей дневного трафика в час пик на и без того загруженном участке.

Ансель говорит, что она признает, что у города, застройщика и жителей есть потенциально противоречивые видения. Она надеется, что удастся достичь какого-то компромисса и что достаточное количество жителей, имеющих право голоса, подпишут городской реестр, что вынудит провести референдум по этому вопросу.

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