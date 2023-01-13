В Монреале – штормовое предупреждение!

На Монреаль надвигается снежная буря! Будьте осторожны!

Ожидается, что сильный зимний шторм обрушится на южный Квебек и восточное Онтарио в течение следующих 36 часов. Низкое давление усиливается по всей долине Огайо в четверг и, как ожидается, пройдет вблизи Монреаля или чуть южнее него в пятницу. Осадки уже распространились по региону, что связано с теплым фронтом, поднимающимся на север. В четверг в Монреале ожидается небольшой снег, возможно выпадение нескольких сантиметров.

По мере продвижения более теплого воздуха на север большая часть осадков смешается с ледяным дождем и перейдет в ливни к югу от реки Святого Лаврентия.

В настоящее время Министерство окружающей среды Канады выпустило зимнее штормовое предупреждение для большей части южного Квебека, включая Монреаль, Гатино, Лаврентийские острова и регион Квебек-Сити.

Что касается количества снега, ожидайте 20-30 см для района Оттавы и большинства населенных пунктов к северу от Монреаля. В Монреале ожидается широкий диапазон выпавшего снега: с юга на север – 10-25 см. Временами будет идти сильный снег, что ухудшит видимость. Утренняя поездка на работу в пятницу в Монреале будет грязной со смешанными осадками. Смесь должна снова превратиться в снег в середине утра в городе, прежде чем уменьшиться ближе к вечеру. Так по крайней мере обещает гидрометеоцентр.

Температура начнет падать в пятницу, опустившись до минимума – 9C (16F) к утру субботы. Выходные выглядят яркими и солнечными, но прохладными, около – 5С (23F). Горнолыжные районы к северу от Монреаля сильно выиграют от этого шторма, в отличие от восточных.