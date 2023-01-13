Dollard-des-Ormeaux на страже интересов жителей

Мэрия города заботится о своем населении

Департамент Доллар-дез-Ормо одобрил налоговые льготы для домовладельцев, обеспечив жителям увеличение местного бюджета на 0%. Последний городской совет утвердил муниципальный бюджет Доллар-де-Ормо на 2023 год с увеличением местного бюджета на 0% по сравнению с 2022 годом, гарантируя при этом, что городские службы не пострадают и не сократятся. “Усилия города позволяют нам сократить общий муниципальный налоговый счет, который придется платить нашим жителям, в среднем на 8,98%, что вызвано исключительно увеличением общей квоты, введенной агломерацией Монреаля”.

Хотя замораживание местного бюджета на 2023 год является попыткой города снизить нагрузку на жителей и выполнением обязательств советов по предоставлению налоговых льгот жителям Доллар-дез-Ормо, это омрачено увеличением, осуществленным в рамках оценки общих услуг Монреальской агломерации. “Пересмотрев наши проекты, сократив наши расходы и использовав некоторые из наших излишков, мы смогли смягчить последствия общего повышения ставок и, надеюсь, избежать шока по ставкам для семей Доллард-де-Ормо. Однако самое главное, что мы смогли сделать это, не жертвуя при этом нашими городскими службами”, – сказал мэр Боттауски.