Министерство транспорта Квебека предупреждает, что на этих выходных следует избегать шоссе A-40

Западное направление шоссе будет закрыто с пятницы ночи для проведения дорожных работ.

С 23:59 пятницы до 5:00 понедельника западный участок Метрополитенского шоссе между развязкой Лорантид и бульваром Кавендиш будет закрыт.

Министерство ожидает значительные пробки в выходные дни.

Движение будет перенаправлено на сервисную дорогу (дорога Кот-де-Льес).

Также министерство отметило, что закрытие может быть отложено в случае плохой погоды, особенно дождя.

Водителям рекомендуется обращаться к Quebec 511 для планирования своих поездок.

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