Министерство транспорта Квебека предупреждает, что на этих выходных следует избегать шоссе A-40

С 23:59 пятницы до 5:00 понедельника западный участок Метрополитенского шоссе между развязкой Лорантид и бульваром Кавендиш будет закрыт.
Министерство ожидает значительные пробки в выходные дни.
Движение будет перенаправлено на сервисную дорогу (дорога Кот-де-Льес).
Также министерство отметило, что закрытие может быть отложено в случае плохой погоды, особенно дождя.
Водителям рекомендуется обращаться к Quebec 511 для планирования своих поездок.
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