Правительство Лего вступает в осеннюю сессию парламента Квебека после отставки одного из министров

На этой неделе начинается осенняя сессия законодательного собрания Квебека, и премьер-министр Франсуа Лего должен будет отбиваться от утверждений, что его правительство уже не в лучшей форме, даже несмотря на то, что он работает над принятием важного энергетического закона.

Правительство Коалиции за будущее Квебека (CAQ) под руководством Лего отстает в опросах с прошлого осени, сталкиваясь с различными скандалами и ошибками. На прошлой неделе премьер-министр получил еще один удар с неожиданной отставкой одного из своих самых высокопоставленных министров, Пьера Фицгиббона, который сослался на потерю энтузиазма к работе.

Это была третья отставка в команде Лего за чуть более года, и лидеры оппозиции быстро заявили, что это признак того, что его правительство, находящееся на втором мандате, приближается к концу своего срока.

На закрытии заседания фракции в Римуски, Квебек, на прошлой неделе Лего заявил, что не чувствует угрозы своему лидерству. “У меня достаточно опыта, чтобы знать, что в каждом правительстве бывают отставки по разным причинам,” — сказал он.

Тем не менее, как министр энергетики и экономики, Фицгиббон отвечал за некоторые из самых важных дел правительства, включая крупный энергетический законопроект, который он представил незадолго до летнего перерыва в работе законодательного собрания.

Законопроект предусматривает значительные изменения в работе провинциальной гидроэлектростанции и в том, как устанавливаются тарифы на электроэнергию. Это часть попытки удвоить мощность Hydro-Québec, чтобы помочь провинции стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Начало осенней сессии будет доминировать энергетический законопроект, который “значительно трансформирует миссию Hydro-Québec и энергетическую перспективу Квебека на годы и десятилетия вперед,” — сказал Дэвид Хертель, политический аналитик и бывший министр от Либеральной партии.

Теперь задача провести важный энергетический законопроект через парламент ляжет на нового министра экономики и энергетики, Кристин Фрешетт. Законопроект предусматривает значительные изменения в работе Hydro-Québec и направлен на удвоение мощности компании, чтобы помочь провинции стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Кроме того, Лего планирует сосредоточиться на вопросах иммиграции и здравоохранения. Он призывает федеральное правительство сократить число временных жителей в провинции, утверждая, что они способствуют жилищному кризису и перегружают систему здравоохранения и образования. Лего также обещает ввести законопроект, который позволит ограничить число иностранных студентов, приезжающих в Квебек.

Правительство CAQ также находится под давлением, чтобы достичь соглашения с профсоюзом медсестер, которые уже 500 дней работают без коллективного договора.

И уход Пьера Фицгиббона вызвал много политических движений в Квебеке. Партия Квебекуа (PQ) стремится воспользоваться этой возможностью, особенно учитывая, что Тербон был их оплотом до 2018 года. С PQ, лидирующей в опросах, они очень мотивированы на проведение досрочных выборов.

С другой стороны, Либералы Квебека готовятся к выборам нового лидера, что может стать поворотным моментом для них. Среди кандидатов такие фигуры, как Пабло Родригес, Дени Кодерр и Шарль Миллиар. Будет интересно увидеть, как развернется эта гонка и сможет ли она оживить партию.

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