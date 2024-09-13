Правительство Лего вступает в осеннюю сессию парламента Квебека после отставки одного из министров

Правительство Коалиции за будущее Квебека (CAQ) под руководством Лего отстает в опросах с прошлого осени, сталкиваясь с различными скандалами и ошибками. На прошлой неделе премьер-министр получил еще один удар с неожиданной отставкой одного из своих самых высокопоставленных министров, Пьера Фицгиббона, который сослался на потерю энтузиазма к работе.
Это была третья отставка в команде Лего за чуть более года, и лидеры оппозиции быстро заявили, что это признак того, что его правительство, находящееся на втором мандате, приближается к концу своего срока.
На закрытии заседания фракции в Римуски, Квебек, на прошлой неделе Лего заявил, что не чувствует угрозы своему лидерству. “У меня достаточно опыта, чтобы знать, что в каждом правительстве бывают отставки по разным причинам,” — сказал он.
Тем не менее, как министр энергетики и экономики, Фицгиббон отвечал за некоторые из самых важных дел правительства, включая крупный энергетический законопроект, который он представил незадолго до летнего перерыва в работе законодательного собрания.
Законопроект предусматривает значительные изменения в работе провинциальной гидроэлектростанции и в том, как устанавливаются тарифы на электроэнергию. Это часть попытки удвоить мощность Hydro-Québec, чтобы помочь провинции стать углеродно-нейтральной к 2050 году.
Начало осенней сессии будет доминировать энергетический законопроект, который “значительно трансформирует миссию Hydro-Québec и энергетическую перспективу Квебека на годы и десятилетия вперед,” — сказал Дэвид Хертель, политический аналитик и бывший министр от Либеральной партии.
Теперь задача провести важный энергетический законопроект через парламент ляжет на нового министра экономики и энергетики, Кристин Фрешетт. Законопроект предусматривает значительные изменения в работе Hydro-Québec и направлен на удвоение мощности компании, чтобы помочь провинции стать углеродно-нейтральной к 2050 году.
Кроме того, Лего планирует сосредоточиться на вопросах иммиграции и здравоохранения. Он призывает федеральное правительство сократить число временных жителей в провинции, утверждая, что они способствуют жилищному кризису и перегружают систему здравоохранения и образования. Лего также обещает ввести законопроект, который позволит ограничить число иностранных студентов, приезжающих в Квебек.
Правительство CAQ также находится под давлением, чтобы достичь соглашения с профсоюзом медсестер, которые уже 500 дней работают без коллективного договора.
И уход Пьера Фицгиббона вызвал много политических движений в Квебеке. Партия Квебекуа (PQ) стремится воспользоваться этой возможностью, особенно учитывая, что Тербон был их оплотом до 2018 года. С PQ, лидирующей в опросах, они очень мотивированы на проведение досрочных выборов.
С другой стороны, Либералы Квебека готовятся к выборам нового лидера, что может стать поворотным моментом для них. Среди кандидатов такие фигуры, как Пабло Родригес, Дени Кодерр и Шарль Миллиар. Будет интересно увидеть, как развернется эта гонка и сможет ли она оживить партию.
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