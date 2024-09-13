Чтиво выходного дня: Ядовитые кольца кровавой семьи Борджиа

Истории известно немало примеров конструкции колец-тайников, которые нередко использовались в качестве оружия. Самым ярким примером, пожалуй, является история легендарной семьи Борджиа.

Истории известно немало примеров конструкции колец-тайников, которые нередко использовались в качестве оружия. Самым ярким примером, пожалуй, является история легендарной семьи Борджиа.

1458 год. В сердце священной империи, в тысячелетнем Риме, бушует война за Папский Престол. В ход идут пытки и убийства, подкупы, интриги и шантаж. И в конце концов, распоряжаться богатствами всего континента и властвовать над людскими душами, приходит амбициозный кардинал Родриго Борджиа, который одержал победу отнюдь не самыми честными способами.

Борджиа… Это имя обросло легендами и мифами, слухами, сплетнями, неясными предположениями… Читая о Борджиа, на каждом шагу сталкиваешься с трупами, тайнами, интригами, развратом и даже кровосмешением.

Во всех гнусных преступлениях и заговорах этой семьи, главенствующая роль принадлежала папе при непременном участии сына его – Чезаре и дочери Лукреции.

Говорят, что Людовика XII бросало в жар от одного упоминания имени Чезаре Борджиа, имя же Лукреции Борджиа стало почти нарицательным для женщин, которые сочетают в себе внешнее совершенство с хитроумным и изощренным коварством. Ну, и, разумеется, Родриго Борджиа, их отец, он же – Александр Шестой, папа Римский – как образец дьявольского гения, буквально по трупам восшедший на престол Святого Петра.

Известно одно изречение главы семьи: «Войны выигрываются не армиями и золотом, а поварами на кухнях и распорядителями званых обедов. Нужна малость – уметь влить в бочку мёда каплю яда».

Кантарелла – «фирменный» яд семьи Борджиа. Рецептура отравы стала известна не так давно благодаря тому, что в бывших покоях Борджиа нашли его личный перстень. На внешней стороне было выгравировано: «Милосердный Борджиа, 1503 год».

Отравление “неугодных” производилось по-разному. Можно было, сдвинув пластину поворотом кольца вокруг пальца, высыпать яд в вино или еду. В некоторых кольцах была специальная микроскопическая игла. Можно было просто пожать руку жертвы и одной царапинки было достаточно, чтобы отрава на игле сделала своё дело.

⠀

Противоядия для Кантареллы не существовало, ибо, как выяснил в 1966 году итальянский химик Карло Чезини, в смертоносную смесь входили мышьяк, соли меди, фосфор, протёртые железы древесной жабы и вытяжки из южноафриканских растений, привезённых первыми христианскими миссионерами. Капли такой адской смеси было достаточно, чтобы убить быка.

⠀

Жертвами семьи Борджиа стали не только их личные враги, но и более шестисот благородных, но неугодных им представителей знатных фамилий, служители церквей, богатые семьи, солдаты и рыцари, бывшие любовники и не преданные слуги.

⠀

Больше всего ядом очень часто любил пользоваться Чезаре Борджиа. Поскольку врагов у Чезаре было немало, ему приходилось постоянно заказывать новые перстни и кольца. Использовал он их прямо во время «дружеской» беседы, например, переставляя бокалы, можно было сбросить яд. Из его коллекции, по сей день сохранился этот золотой перстень, украшенный пятью крупными алмазами и усыпанный мелкими круглыми алмазами красного цвета. Этот перстень в 1501 году сделал неизвестный ювелир по эскизу самого Чезаре Борджиа.

⠀

Крышка перстня, украшенная камнями, откидывалась, а под ней имелся крошечный резервуар, наполняемый ядом. Среди алмазов пряталась микроскопическая полая игла, соединенная с резервуаром. Она была остро заточена. Когда Борджиа хотел избавиться от врага, он поворачивал перстень так, что алмазы и игла оказывались внутри ладони, и пожимал несчастному руку. Ядовитое острие царапало кожу, и через несколько часов человек погибал.

⠀

Даже самая малая доза воздействовала на человека так, что картина его болезни может оказаться настолько пёстрой и запутанной, что даже опытные врачи поставят любой диагноз – от холеры до сифилиса: сатанинский порошок поражает нервную систему, разрушает слизистые оболочки, изъязвляет кожу, дробит костные ткани.

Единственная красавица семьи Борджиа – Лукреция, добротой и скромностью тоже не отличалась. Отравительница и интриганка, беспощадная Борджиа, ставила своим многочисленным любовникам чудовищное условие: за одну ночь любви, проведенную с ней, на следующее утро они расплачивались жизнью. Италия полнилась о ней смутными слухами о кровосмесительной связи Лукреции с отцом и тремя братьями. Особенно была популярна версия, что именно Чезаре Борджиа испытывал к своей сестре отнюдь не братские чувства. Многие были свидетелями его ревности к её любовникам, к тому же Чезаре убил второго законного мужа Лукреции. С тех пор фамилия этой семьи навсегда причастна к разврату, жестокости и инцесту.

⠀

Родриго Борджиа расправился со своими врагами. Но карма всегда возвращается… Самый “кровавый” Папа Римский, по ошибке выпил свою же отраву, правда, изрядно разбавленную водой. Но как ему прекрасно известно, противоядия и спасения даже от капли его яда не существует. Поэтому благодаря низкой дозе яда, Родриго Борджиа умер не сразу, в страшных агониях он мучился ещё много дней…

⠀

В настоящее время некоторые кольца сохранились и по сей день. Изящество этих перстней, напоминают нам о великой эпохе, где красоту от смерти отделяла лишь крышка, усыпанная алмазами.