В последнее время Канада ужесточила свою иммиграционную политику, особенно для низкоквалифицированных рабочих и студентов.

В июле 2024 года канадские власти отказали во въезде 5 853 иностранцам, включая студентов, рабочих и туристов. Это самый высокий показатель с января 2019 года. Основная причина таких мер – нехватка жилья и рост цен, что вызывает беспокойство у местных жителей. Многие связывают эти проблемы с притоком мигрантов.

В первой половине 2024 года Канада отказывала в среднем 3 727 иностранцам ежемесячно, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Правительство, вероятно, продолжит сокращать число приезжих, особенно среди низкоквалифицированных рабочих и студентов.

Однако спрос на высококвалифицированных специалистов и предпринимателей остается высоким. Особенно ценятся те, кто владеет французским языком. Канада продолжает привлекать таких специалистов через различные иммиграционные программы, такие как Express Entry и провинциальные номинационные программы.

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