Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Цены на бензин в Монреале достигли самого низкого уровня за последние 18 месяцев
essence
Бензин растёт. Цены растут на всё.

Цены на бензин в Монреале достигли самого низкого уровня за последние 18 месяцев

Степан Артемьевский Сен 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Цены на бензин в Монреале достигли самого низкого уровня за последние 18 месяцев отключены 8 Просмотров

В пятницу водители в Монреале увидели цены на бензин ниже $1.50 за литр на некоторых заправках в регионе.

 

На заправке Esso на улице Шербрук Восток в районе Пуан-о-Трембл цена была самой низкой на острове – $1.50 за литр, согласно сайту GasBuddy.com. Несколько заправок в Канаваке на южном берегу Монреаля продавали обычное топливо по $1.49 за литр.

Средняя цена на бензин в Монреале составила $1.56, что почти на 20 центов ниже средней стоимости топлива в июле ($1.75). Цены не были такими низкими с февраля 2023 года, согласно GasBuddy.

Средняя цена по Квебеку составила $1.57, а по Канаде – $1.52. Президент организации Canadians for Affordable Energy Дэн МакТиг сказал, что цены на бензин в 2024 году упали на 18-19 центов за литр по сравнению с 2023 годом.

МакТиг отметил, что снижение цен связано с тем, что хедж-фонды снизили цену на баррели нефти. Цены станут еще ниже, когда бензин перейдет с летних на зимние смеси, которые дешевле в производстве.

Однако МакТиг предупредил, что в будущем цены могут снова резко вырасти из-за возможного дефицита поставок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*