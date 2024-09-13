Канадские сети быстрого питания создают меню с выгодными предложениями, чтобы вернуть клиентов

Ресторанная индустрия Канады переживает спад, так как потребители, заботящиеся о своих финансах, реже едят вне дома и тратят меньше, когда все же решаются на это.

Крис Барнье, вице-президент центрального региона Канады в организации Restaurants Canada, отметил, что люди стали реже посещать рестораны, и средние траты на одного посетителя снизились. Он объяснил это инфляцией, высокими процентными ставками и ростом стоимости жилья, что оказывает давление на потребителей и рестораны.

Барнье также сообщил, что многие предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями из-за увеличения операционных расходов на 20-30%. Рестораны вынуждены справляться с высокими затратами на продукты, зарплаты, аренду и страховку, что затрудняет поддержание низких цен в меню.

По его словам, 47% ресторанов по всей Канаде заявили, что они не зарабатывают деньги, а наоборот, теряют их.

Компания Givex Canada, которая работает с предприятиями для привлечения клиентов, отметила, что сейчас идет “война выгодных предложений” среди сетей бургеров, сэндвичей и тако, которые снижают цены на некоторые позиции в меню.

Мо Чаар, главный коммерческий директор Givex Canada, сообщил, что сети быстрого питания предлагают выгодные обеды, программы лояльности и коробки с выгодными предложениями, которые могут накормить всю семью.

Многие люди, опрошенные возле ресторанов быстрого питания в Скарборо, сказали, что стали реже есть фастфуд из-за высоких цен. Один мужчина отметил, что с начала пандемии цены буквально удвоились, а другой добавил, что сейчас невозможно позволить себе есть вне дома каждый день.

Один из опрошенных, обедавший в своем грузовике, сказал, что раньше комбо с бургером стоило 7-8 долларов, а теперь — 15-16 долларов. Еще один мужчина сказал, что всегда ищет выгодные предложения, а если не находит, то ест дома.

Еще один мужчина сказал, что всегда ищет выгодные предложения, и если не находит их, то предпочитает есть дома. “Честно говоря, я стараюсь ходить в рестораны, когда есть купоны, но если их нет, то стараюсь избегать этого вообще,” — сказал он.

Некоторые выгодные предложения ограничены по времени, но другие могут остаться надолго, так как сети ресторанов ищут новые способы привлечь больше посетителей.

Рестораны считают, что изменения в налоговом законодательстве могли бы помочь их отрасли, так как в Онтарио на блюда стоимостью менее 4 долларов не распространяется провинциальный налог с продаж. Барнье отметил, что повышение этой налоговой льготы до более высокой суммы могло бы сделать доступными более скромные блюда.

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