Срочно нужны деньги, а вы уже на пенсии?

Срочно нужны деньги, а вы уже на пенсии? Вы можете попросить у банка дать вам ипотеку под ваш дом. Ипотека позволяет владельцам жилья старше 55 лет занимать до 55% от оценочной стоимости их основного жилья.

Эти деньги можно получить единовременно или частями. Чтобы получить эту ипотеку, на вашем доме не должно быть никаких долгов, ипотеки или кредитных линий. Средства от полученной ипотеки можно использовать для погашения этих долгов.

Основное преимущество такой ипотеки в том, что выплаты по ней не требуются до тех пор, пока владелец не переедет, не умрет или не нарушит условия займа. Нарушение может включать ухудшение состояния дома, нарушение условий контракта, использование средств на незаконные цели или предоставление ложной информации в заявке.

Такие ипотеки обычно имеют более высокие процентные ставки и дополнительные расходы по сравнению с обычными ипотеками. Поэтому важно тщательно изучить условия контракта, возможно, с помощью независимого финансового или юридического консультанта.

В Канаде такие ипотеки строго регулируются для защиты владельцев жилья. В стране есть только три банка, которые предоставляют такие услуги: HomeEquity Bank, Equitable Bank и Bloom Financial. Это помогает предотвратить мошенничество, которое часто встречается в других странах, таких как США, где пожилых людей могут обмануть недобросовестные подрядчики или родственники.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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