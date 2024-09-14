С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная суббота. Утром 17°C, Днём 26°C, Вечером 22°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Церковное новолетие в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября. Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

В этот день отмечается память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень. С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.

Вечером 14 сентября 1911 года императорская семья и всё окружение присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева. Во время спектакля агент охранки Дмитрий Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. Богров был схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве премьер-министра. Богров был приговорён к смертной казни и повешен 24 сентября. Пётр Аркадьевич Столыпин скончался через 4 дня после покушения. В первых строках его завещания было написано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено: его похоронили в Киево-Печерской лавре.

14 сентября 1829 года в османском городе Адрианополе (современный Эдирне в Турции) Россия и Османская Империя подписали Адрианопольский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1828-1829 годов. Со стороны России договор был подписан А.Ф. Орловым и Ф.П. Паленом, со стороны Турции – Мехмед Садык-эфенди и Абдул Кадыр-беем.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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