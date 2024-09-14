Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья

Канадский исследователь Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья – синдром андрогенного дефицита (САД).

Это заболевание часто остается незамеченным, но может значительно ухудшить здоровье мужчин среднего и старшего возраста.

Исследование, охватившее более 5000 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, показало, что около 30% из них страдают от САД, не подозревая об этом.

Симптомы САД включают снижение либидо, ухудшение эректильной функции, уменьшение мышечной массы, повышенную утомляемость и депрессивные состояния.

Томпсон отметил, что мужчины с САД на 40% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и на 60% более подвержены остеопорозу.

Исследование также выявило специфические биомаркеры в крови пациентов, которые коррелируют с повышенным риском атеросклероза и остеопороза.

Томпсон рекомендует мужчинам старше 40 лет регулярно проходить обследование на наличие САД.

Раннее выявление и своевременное лечение могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск развития осложнений.

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