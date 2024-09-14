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Общество Здоровье, медицина Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья

Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья

Степан Артемьевский Сен 14, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья отключены 13 Просмотров

Канадский исследователь Майкл Томпсон из Университета Торонто выявил серьезную угрозу для мужского здоровья – синдром андрогенного дефицита (САД).

 

Это заболевание часто остается незамеченным, но может значительно ухудшить здоровье мужчин среднего и старшего возраста.

Исследование, охватившее более 5000 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, показало, что около 30% из них страдают от САД, не подозревая об этом.

Симптомы САД включают снижение либидо, ухудшение эректильной функции, уменьшение мышечной массы, повышенную утомляемость и депрессивные состояния.

Томпсон отметил, что мужчины с САД на 40% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и на 60% более подвержены остеопорозу.

Исследование также выявило специфические биомаркеры в крови пациентов, которые коррелируют с повышенным риском атеросклероза и остеопороза.

Томпсон рекомендует мужчинам старше 40 лет регулярно проходить обследование на наличие САД.

Раннее выявление и своевременное лечение могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск развития осложнений.

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