BMW отмечает 25-летие своего кроссовера X5, выпустив серию под названием Edition 25 Jahre для Канады

BMW отмечает 25-летие своего кроссовера X5, выпустив ограниченную серию под названием Edition 25 Jahre. Эта модель будет доступна только в Канаде, и всего выпустят 250 экземпляров.

Особенности этой юбилейной версии включают эксклюзивные цвета кузова Le Mans Blue Metallic и Oxford Green II Metallic, которые были выбраны за их историческое значение для первого поколения X5.

В салоне используются премиальные материалы: Silverstone Sensafin для синего варианта и Coffee Sensafin для зеленого, дополненные различными элементами отделки.

Снаружи автомобиль выделяется затемненными элементами, такими как обрамление окон и рейлинги на крыше, а также подсвеченной решеткой радиатора.

Установлены 21-дюймовые колеса с покрытием Orbit Gray, напоминающие 18-дюймовые колеса оригинального X5.

В плане технологий, BMW X5 Edition 25 Jahre оснащен новейшей операционной системой 8.5, проекционным дисплеем, навигацией с дополненной реальностью и изогнутым дисплеем, объединяющим цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Также автомобиль оборудован пневмоподвеской на обеих осях и пакетом xOffroad для различных типов местности.

Цена на эту юбилейную модель начинается с 102 500 канадских долларов, и выпущено будет всего 250 экземпляров.

Для сравнения, базовая версия BMW X5 xDrive40 в США стоит от 68 000 долларов, предлагая 375 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды.

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