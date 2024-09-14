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Новости Идея создания “азиатского НАТО” считается весьма сомнительной
НАТО

Идея создания “азиатского НАТО” считается весьма сомнительной

Степан Артемьевский Сен 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Идея создания “азиатского НАТО” считается весьма сомнительной отключены 1 Просмотров

Министр обороны Канады Уильям Блэр выразил сомнения по поводу создания “азиатского НАТО” под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе.

 

Он считает, что из-за различных стратегических интересов стран региона такой альянс будет отличаться от НАТО.

Блэр также отметил, что рост военной мощи Китая является самым быстрым за последние десятилетия, и Пекин стремится перестроить международную систему под свои цели.

В то же время, бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба поддерживает идею создания механизма коллективной безопасности в Азии.

Он считает, что новый пакт с участием США и их союзников поможет лучше сдерживать региональные угрозы.

8 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО не должна пытаться сеять хаос в Азии, как это произошло в Европе.

Он отметил, что НАТО стремится “прорвать зоны обороны” в других регионах и “разжигать конфронтацию” между странами.

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