Идея создания “азиатского НАТО” считается весьма сомнительной

Он считает, что из-за различных стратегических интересов стран региона такой альянс будет отличаться от НАТО.
Блэр также отметил, что рост военной мощи Китая является самым быстрым за последние десятилетия, и Пекин стремится перестроить международную систему под свои цели.
В то же время, бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба поддерживает идею создания механизма коллективной безопасности в Азии.
Он считает, что новый пакт с участием США и их союзников поможет лучше сдерживать региональные угрозы.
8 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО не должна пытаться сеять хаос в Азии, как это произошло в Европе.
Он отметил, что НАТО стремится “прорвать зоны обороны” в других регионах и “разжигать конфронтацию” между странами.
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