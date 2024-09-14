7 новинок eTVnet – на каждый день вашей недели!

Мы знаем, что вы будете делать на этой неделе! Точнее, что будете смотреть. Новинки интерактивного ТВ eTVnet слишком хороши, чтобы их пропустить. В нашей подборке ниже – 7 новинок на 7 дней недели!

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Обоюдное согласие 2

Семья Венишевых – одна из самых почитаемых в городе. Глава семейства Григорий – основатель реабилитационного центра, который помогает тысячам горожан. Однако красивый фасад начинает рушиться вместе с убийством главы семейства, а главной подозреваемой становится его жена Марина. Дело Венишевых попадает к замкнутому и жесткому следователю Анне, которая решает во что бы то ни стало докопаться до правды. Замечая странности в поведении Марины, она понимает, что Григорий был добрым и отзывчивым человеком только на публике, а в кругу семьи был настоящим чудовищем.

Ира

​​Ира – своенравная 30-летняя москвичка, не признающая правил и устоев современного общества. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем, но взрывной характер женщины не позволяет им постоянно быть вместе, поэтому пара регулярно ссорится. Один из таких скандалов неожиданно сближает Ирину с неким Феликсом. Мимолетный роман заходит слишком далеко и ставит Ирину перед важным жизненным выбором. Возможно, пора задуматься о семье? Но и здесь Ирина предпочитает не торопить события.

Пока не родила

Кире всего восемнадцать, но жизнь уже ставит перед ней очень взрослые задачи. Пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, девушка придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной, но бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери.

Игры без границ

В шоу примут участие спортсмены из Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и, конечно, России. Атлеты разделятся на пары мужчина – женщина и будут проходить сложнейшие испытания на силу, ловкость и смекалку. В каждом выпуске соревноваться будут четыре пары. А сильнейший дуэт, который пройдет весь проект без поражений, получит главный приз – 10 миллионов рублей.

История на миллион

С каждым из нас в жизни хоть раз происходила какая-то невероятная и смешная история, а это значит, что абсолютно любой может стать участником супер шоу историй Гарика Мартиросяна. В каждом выпуске в зале сидит 100 человек, половина – участники, вторая половина – зрители, которые будут их оценивать. Задача участников – рассказать свою двухминутную историю Гарику и его звездному гостю, а главное – рассмешить зрительный зал, который выставляет баллы. Кто наберет больше баллов – станет победителем и получит денежный приз.

Я обещаю молчать

Взрослую жизнь Даши трудно назвать счастливой. Мать уговорила ее выйти за Игоря, сына своей подруги, который пьет и распускает руки. Даше уже за тридцать, а ни карьеры, ни настоящей любви, ни детей у нее нет. В студенческие годы она оставила в роддоме девочку и с тех пор живет с чувством вины. И вот в один момент Даша решает все изменить – она увольняется с работы, уходит от мужа и отправляется на поиски своей дочери. Девочку удочерили супруги Савины – Алексей и Ирина. Они назвали ее Машей. Даша устраивается гувернанткой в их дом. Вскоре выясняется, что Ирина неизлечимо больна, и она берет с Даши слово, что Машенька никогда не узнает правду о своем рождении. Даша обещает молчать, но сумеет ли она сдержать слово?

Платье цвета моря

Александра после развода все свое внимание сосредоточила на воспитании ребенка и работе. О новых знакомствах она даже не помышляла, а после замужества дочери и вовсе переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству и присматривать за внуками. Во время совместного семейного отпуска внимание женщины привлек наряд необычного цвета. Приобретя его, она ощутила, что наконец в ее жизнь начали возвращаться радость и счастье. В те минуты Александра Николаевна даже не подозревала, что очень скоро встретит на курорте свою любовь, и ее мир перевернется на 180 градусов.

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