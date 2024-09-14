Гулаид Омар утверждает, что его арест превратился в кошмар из-за предполагаемого расового профилирования

Гулаид Омар из Торонто утверждает, что его арест в Лавале, Квебек, превратился в кошмар из-за предполагаемого расового профилирования со стороны полиции.

По его словам, полицейские прижали его к земле, поставили колено на шею и били, что было записано его друзьями на видео.

Омар находился в Лавале 1 сентября, ожидая друзей у арендованного автомобиля, когда к нему подъехала полиция.

Полицейские приказали ему вернуться в машину, а когда он несколько раз спросил, задержаны ли они, один из офицеров толкнул его и приказал не сопротивляться.

Затем его бросили на землю, били, использовали перцовый баллончик и электрошокер. Инцидент длился 10-15 минут, и Омар получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Полиция Лаваля заявила, что остановила автомобиль для проверки способности водителя управлять транспортным средством, и что Омар отказался сотрудничать, что вынудило их применить силу.

В настоящее время полиция анализирует видеозаписи ареста.

Омар теперь сотрудничает с Red Coalition, правозащитной организацией, выступающей за права чернокожих и других расовых меньшинств.

Джоэл Дебельфей, исполнительный директор Red Coalition, считает, что полиция применила чрезмерную силу.

По его словам, на одного человека было задействовано около 16 офицеров и семь-восемь полицейских машин.

Организация подала жалобу на действия полицейских в комиссию по этике.

Омар добавил, что такие действия полиции не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут продолжаться.

Он также отметил, что до сих пор не знает, почему его остановили, и заявил, что больше никогда не приедет в Лаваль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.