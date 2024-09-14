Пропалестинским активистам предъявлены обвинения в преследовании во время акции протеста

Адвокат , представляющий пропалестинских активистов , обвиняемых в уголовном преследовании федерального министра иммиграции Марка Миллера , говорит , что обвинения являются попыткой “ криминализировать свободу слова “ .

Барбара Бедонт говорит, что на прошлой неделе трое ее клиентов протестовали у здания предвыборного штаба либералов в монреальском районе Вердан, когда увидели Миллера и двух его сотрудников в машине и набросились на них, выкрикивая что-то вроде “Позор вам!”.

Моханнед Мансур, Самар Элкахлут и Венди Инг были обвинены в уголовном преследовании и причинении вреда здоровью за то, что они якобы повредили автомобиль, в котором находился Миллер, и во вторник им были предъявлены условия, которые включают требование держаться на расстоянии не менее 50 метров от министра и двух сотрудников.

Бедонт отрицает, что ее клиенты повредили машину или представляли какую-либо угрозу Миллеру или другим лицам.

Она сказала, что это дело, напротив, является частью растущей тенденции политиков и полиции к подавлению свободы слова.

“В прошлом были случаи, когда судьи четко заявляли, что свобода слова нужна не только для того, чтобы высказываться в поддержку народа. Это касается высказываний, которые могут быть оскорбительными, и политики, в частности, должны это терпеть”, – сказала она.

“А вместо этого происходит то, что политики и полицейские игнорируют это и возбуждают все больше и больше дел против протестующих, особенно пропалестинских”. Офис Миллера отказался от комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

Элькахлут, также известная как Самар Альхдур, пыталась перевезти свою дочь в Канаду в начале этого года, но 13—летняя девочка погибла в секторе Газа до того, как было получено разрешение. Ранее она сообщила журналистам, что ее дочь страдала серьезными заболеваниями и умерла от недоедания. С тех пор она регулярно проводила сидячие забастовки у здания офиса Миллера в Монреале в знак протеста против политики канадского правительства в отношении палестинских беженцев.

Бедонт сказал, что условия, введенные во вторник, являются “компромиссом“, который ограничивает возможности обвиняемых, но в то же время позволяет им продолжать свои протесты, в том числе за дверью офиса Миллера, когда его и двух сотрудников там нет.

Она сказала, что условия, первоначально предложенные Короной, включали в себя то, чтобы держаться подальше от офиса Миллера и не осуждать его в социальных сетях, но она оспорила их на том основании, что они нарушают права ее клиентов, защищенные Хартией прав и свобод.

“У них есть право на свободу выражения мнений, свободу собраний”, – сказала она. “И именно поэтому мы оспариваем эти условия, потому что они, по сути, нарушили бы эти права”. Дело дошло до того, что некоторые политики призвали к ужесточению наказания для тех, кто преследует членов парламента.

В июле бывший министр общественной безопасности Марко Мендичино призвал к созданию “защитных зон“ вокруг избирательных участков, чтобы оградить членов парламента и их сотрудников от растущей волны угрожающего поведения.

Бедонт заявила, что поддерживает цель защиты политиков и государственных служащих от насилия. “Но если цель состоит в том, чтобы просто пресечь критику и свободу слова, то я сомневаюсь, что какой-либо закон выдержит испытание Хартией“, – сказала она. Она сказала, что дело против ее клиентов планируется вернуть в суд в ноябре, но она надеется, что прокуратура решит снять обвинения до этого времени.

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