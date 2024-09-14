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Где деньги, Зин?

Сколько канадцы готовы платить чаевых?

Виктория Христова Сен 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сколько канадцы готовы платить чаевых? отключены 7 Просмотров

Недавний опрос показал, что несмотря на увеличение стандартных опций чаевых в некоторых ресторанах, большинство канадцев по-прежнему считают, что 15% – это подходящая сумма для чаевых.

 

Опрос, проведенный Narrative Research среди более чем 1200 человек, показал, что 77% канадцев считают уместным оставлять чаевые в ресторанах с обслуживанием за столом.

Большинство также поддерживают чаевые в салонах красоты, а почти половина опрошенных считают, что уборка в отелях, такси и доставка еды заслуживают дополнительных чаевых.

Однако, только 7% считают, что чаевые уместны в розничных магазинах, и около 80% не хотят оставлять чаевые в фаст-фудах, при заказе еды на вынос и при сборе продуктов.

Согласно опросу Angus Reid 2023 года, канадцы отмечают, что их все чаще просят оставлять чаевые, но большинство по-прежнему считают 15% оптимальной суммой.

В ресторанах с обслуживанием за столом почти половина респондентов считают, что 15% – это правильная сумма чаевых.

В Квебеке две трети опрошенных поддерживают этот процент.

В салонах красоты и парикмахерских также предпочитают оставлять 15%, хотя иногда сумма может быть немного меньше.

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