Рассказы о канадском кинематографе : Фильм о взрыве в Галифаксе 6 декабря 1917 года

Художественно-документальная картина о самом страшном взрыве доядерной эпохи, унесшим жизни тысяч канадцев.

Это пятичасовой художественно-документальный фильм о трагедии в Галифаксе – самом жутком взрыве доатомной эры, в результате которого погибло не менее трёх тысяч человек.

Художественный фильм позволяет домысливать, но есть в нем и неточности: Например, по официальной версии, команда парохода «Монт-Бланк», спасаясь на шлюпках, высадилась на самом деле в людном месте. Моряки, убегая, призывали жителей спасаться, но их никто не понял, так как они не говорили по-английски и кричали по-французски! Каким образом никто не понял слов «взрыв», «взрывчатка», которые весьма схожи в обеих языках, каким образом ни один из моряков, включая капитана, не знал ни слова по-английски, остается за рамками официальной версии.

Или, в отличие от показанного в фильме, канадский лоцман на «Монт-Бланк» на самом деле не был судим. Его дело было прекращено до суда, за отсутствием состава преступления.

Но масса деталей в фильме правдива – обнаружение девочки под куском стены, к примеру. Или показ спасательных действий, когда городские власти (из тех немногих служащих, кто уцелел), за два часа организовали спастельные работы.

И канадская армия (а 10% населения Галифакса были военными) начала активные работы немедленно. И правильно показан первого спасательного эшелона из Бостона, в котором прибыли 23 врача и 200 санитаров медбратьев-медсестер.

В фильме больший упор делается на помощь из Квебека, который забыл о франко-англо различиях, а прислал помощь, но тут понятна желание авторов фильма проявить политкорректность. Впрочем, про Бостон в картине тоже много говорится.

Хорошо показали павшего героя телеграфиста, который за несколько минут до взрыва передал сообщение на пригородную железнодорожную станцию, требуя остановить подходивший пассажирский поезд, который иначе подъехал бы прямо к порту к моменту взрыва. Телеграфист погиб на посту.

Фильм стоит посмотреть всем, кто интересуется историей и, в первую очередь, историей Канады.

Читаем подробности о взрыве: