Спрос на зимние коттеджи-шале не падает

За первые 10 месяцев года средняя цена домов на одну семью, расположенных недалеко от горнолыжных курортов, выросла на 7,8% и составила 501 600 долларов по сравнению с предыдущим годом. Стоимость кондоминиумов в тех же секторах, со своей стороны, выросла на 4,9% и составила 399 300 долларов.
Люди, которые покупают недвижимость для зимнего отдыха, обеспечены и в меньшей степени ощущают последствия повышения процентных ставок, считает Эрик Леже, брокер по недвижимости в секторе Лаврентия в Royal LePage.
Таким образом, у объектов недвижимости нет проблем с поиском арендатора. « Вот почему мы не видим значительного увеличения количества объектов недвижимости, выставленных на продажу в наших регионах».
Рынок все еще подает признаки умеренности. Количество сделок с односемейными домами в этом секторе упало на 8,5 %, как и в первые десять месяцев года. Снижение составило 22,8% для кондоминиумов.
В этом умеренном контексте Royal LePage ожидает, что цены на односемейные дома в районах, прилегающих к горнолыжному курорту, вырастут на 1,8 %.
Однако редкость этого типа недвижимости позволяет поддерживать цены, несмотря на это затишье. В этом контексте спрос остается высоким, но ситуации с завышенными ценами в настоящее время встречаются гораздо реже, отмечает Вероника Буше, брокер в регионе Л’Эстри в Royal LePage.
Она подчеркивает, что сроки продажи немного увеличились и что переговорный процесс снова стал « нормальным ». « Итак, мы видим, что в настоящее время ведутся переговоры по объявленным ценам. Это не очень большие переговоры, но мы действительно находимся в ситуации, когда у нас больше шансов выиграть. За некоторыми исключениями, но это не так, как раньше».
Оба брокера считают, что это по-прежнему выгодная сделка для продавца. « Я не думаю, что у покупателя есть все основания для переговоров, потому что все равно есть еще одна редкость», – отвечает Мистер Леже.
Несмотря на то, что у них есть « главный козырь», многие домовладельцы не спешат продавать на узком рынке. « Вы знаете, продажа-это хорошая сделка, но вы должны переехать, а затраты везде высоки”, – добавляет брокер.
Одно можно сказать наверняка, интерес инвесторов, которые покупают недвижимость с целью краткосрочной аренды на такой платформе, как Airbnb, угас, в то время как несколько муниципалитетов ужесточают свои правила.
« Тот, кто хочет арендовать жилье на короткий срок и планирует купить, – это рынок, который сокращается, сокращается, сокращается, не говоря уже о том, что он должен исчезнуть во многих муниципалитетах», – констатирует г-н Леже.
Эта тенденция, вероятно, не окажет большого влияния на рынок, в то время как несколько популярных секторов уже наложили ограничения на краткосрочную аренду, добавляет г-жа Баучер. « Это было уже очень сложно в нашем районе. Это не совсем приветствуется” »
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