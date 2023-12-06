Спрос на зимние коттеджи-шале не падает

Рынок зимних коттеджей сопротивляется эффекту повышения процентных ставок. Согласно отчету Royal LePage, несмотря на умеренность активности, цены на большинстве шале растут.

За первые 10 месяцев года средняя цена домов на одну семью, расположенных недалеко от горнолыжных курортов, выросла на 7,8% и составила 501 600 долларов по сравнению с предыдущим годом. Стоимость кондоминиумов в тех же секторах, со своей стороны, выросла на 4,9% и составила 399 300 долларов.

Люди, которые покупают недвижимость для зимнего отдыха, обеспечены и в меньшей степени ощущают последствия повышения процентных ставок, считает Эрик Леже, брокер по недвижимости в секторе Лаврентия в Royal LePage.

Таким образом, у объектов недвижимости нет проблем с поиском арендатора. « Вот почему мы не видим значительного увеличения количества объектов недвижимости, выставленных на продажу в наших регионах».

Рынок все еще подает признаки умеренности. Количество сделок с односемейными домами в этом секторе упало на 8,5 %, как и в первые десять месяцев года. Снижение составило 22,8% для кондоминиумов.

В этом умеренном контексте Royal LePage ожидает, что цены на односемейные дома в районах, прилегающих к горнолыжному курорту, вырастут на 1,8 %.

Однако редкость этого типа недвижимости позволяет поддерживать цены, несмотря на это затишье. В этом контексте спрос остается высоким, но ситуации с завышенными ценами в настоящее время встречаются гораздо реже, отмечает Вероника Буше, брокер в регионе Л’Эстри в Royal LePage.

Она подчеркивает, что сроки продажи немного увеличились и что переговорный процесс снова стал « нормальным ». « Итак, мы видим, что в настоящее время ведутся переговоры по объявленным ценам. Это не очень большие переговоры, но мы действительно находимся в ситуации, когда у нас больше шансов выиграть. За некоторыми исключениями, но это не так, как раньше».

Оба брокера считают, что это по-прежнему выгодная сделка для продавца. « Я не думаю, что у покупателя есть все основания для переговоров, потому что все равно есть еще одна редкость», – отвечает Мистер Леже.

Несмотря на то, что у них есть « главный козырь», многие домовладельцы не спешат продавать на узком рынке. « Вы знаете, продажа-это хорошая сделка, но вы должны переехать, а затраты везде высоки”, – добавляет брокер.

Одно можно сказать наверняка, интерес инвесторов, которые покупают недвижимость с целью краткосрочной аренды на такой платформе, как Airbnb, угас, в то время как несколько муниципалитетов ужесточают свои правила.

« Тот, кто хочет арендовать жилье на короткий срок и планирует купить, – это рынок, который сокращается, сокращается, сокращается, не говоря уже о том, что он должен исчезнуть во многих муниципалитетах», – констатирует г-н Леже.

Эта тенденция, вероятно, не окажет большого влияния на рынок, в то время как несколько популярных секторов уже наложили ограничения на краткосрочную аренду, добавляет г-жа Баучер. « Это было уже очень сложно в нашем районе. Это не совсем приветствуется” »

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.