Сотни жителей были эвакуированы из-за угрозы прорыва дамбы в Квебеке

Власти провинции Квебек велели эвакуировать людей из около 1000 зданий вблизи реки Киамика.

Города Шют-Сен-Филипп и Лак-де-Экорк, где должна состояться эвакуация, находятся на расстоянии 15 километров друг от друга и в 125 километрах от столицы страны, Оттавы.

Приказ об эвакуации был выдан вечером 3 декабря после обнаружения правительственными инспекторами признаков повреждений в дамбе Морье. Эта дамба была построена в 1954 году и рассчитана на удержание 382 миллионов кубических метров воды.

“Обнаружены признаки внутренней эрозии”, – прокомментировал результаты инспекции дамбы пресс-секретарь департамента общественной безопасности Квебека Джошуа Менар-Суарес. В настоящее время продолжаются диагностические работы, и на устранение проблем потребуется не менее пяти дней. Пока неизвестно, когда жители смогут вернуться в свои дома.

Регулярно проводятся проверки, и уровень водохранилища снижен. Власти сообщили, что эвакуированы 563 человека, которые разместились у родственников, друзей или в гостиницах.

Региональный директор по гражданской безопасности и пожарной безопасности общественной безопасности Дени Беланже обещал, что будет создана специальная программа финансовой помощи для эвакуированных.