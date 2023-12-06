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Adirondack
Локомотив поезда Адирондак 1988 года. Фото с сайта Амтрак.

Тихоокеанский поезд будет проходить через Канаду и Америку

Виктория Христова Дек 6, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 15 Просмотров

Власти Сальвадора проинвестировали $700 млн в развитие железнодорожной системы страны. Это сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на министра общественных работ Ромео Родригеса.

 

Планируется создание современного железнодорожного маршрута, который будет простираться от западной части страны и принесет значительные улучшения в транспортную связь с соседними странами, включая Мексику через Гватемалу.

В настоящий момент ведутся работы по реализации проекта Тихоокеанского поезда. Первый участок маршрута от Сонсонате до порта Акахутла уже построен, а теперь начнется строительство второго участка от Акахутлы до Кантона Ситио-дель-Ниньо в опико. Ведутся также работы на третьем участке пути до Сан-Сальвадора.

В результате реализации проекта Тихоокеанского поезда будет создан железнодорожный коридор протяженностью 103 километра, связывающийся с железнодорожными маршрутами в Гватемале и поездом Майя в Мексике. Таким образом, будет сформирована железнодорожная связь, начинаясь от Канады и проходящая через Соединенные Штаты.

Кроме того, компания Blue Wave недавно запустила паромное сообщение между Сальвадором и Коста-Рикой, что поможет оживить торговлю между двумя странами. Паром будет курсировать между портами Ла-Унион в Сальвадоре и Кальдера в Коста-Рике.

По оценкам специалистов, паромная переправа позволит сократить время доставки пассажиров и грузов на 96 часов по сравнению с наземным транспортом и ускорить таможенные, миграционные и санитарные проверки.

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