Валери Плант буквально рухнула на пол, давая пресс-конференцию

Во вторник утром мэр Монреаля Валери Плант упала из-того, что у неё закружилась голова. Но ей уже лучше.

Как бы ни относиться к деятельности госпожи Плант на посту мэра Монреаля, но радоваться личному несчастью – болезни Валери Плант – ни в коем случае не пристало. Утром 5 декабря мэр давала обычную пресс-конференцию для журналистов. Отвечая на вопрос одного из них, она вдруг запнулась и замолчала. Присутствующие не обеспокоились сначала, потому что решили, что мэр просто не может найти правильный эквивалент, так как Валери Плант отвечала в этот момент по-английски на вопрос журналиста англоязычной газеты. Но вдруг женщина побледнела, даже побелела, глаза закатились, и она со всей силы уселась, буквально упала, на пол.

На помощь к мэру бросились все окружающие, её подняли на руки, унесли в служебную комнату, где оказали первую помощь, а затем хотели отправить в больницу, для чего была вызвана машина скорой помощи. Но мэр пришла в себя и категорически отказалась от госпитализации, попросив отвезти её домой. До автомобиля она дошла сама, хотя выглядела уставшей и слабой. Уже из дома мэр написала сообщение в Х (бывший Твиттер), поблагодарив всех за реакцию на месте, за поддержку и пожелания выздровления. В сообщении мэр уточнила, что ей была оказана медицинская помощь и что она надеется выйти на работу в скором времени (текст сообщения мы приводим чуть ниже).

Напомним, что 9 мая этого года мэр была вынуждена отменить выступление на встрече на высшем уровне по вопросам климата, которая проходила в Монреале. Тогда было сообщено о приступе болезни, но подробности оглашены не были.

Кабинет мэра отказался сообщить подробности о болезни мэра, но заверил, что она выйдет на работу в ближайшее время. Несколько версий кочуют по социальным сетям, среди этих версий и довольно приятные для мадам Плант, согласно которым обмороком может сопровождаться состояние женщины, ожидающей прибавления в семействе, но всё это лишь слухи.

Редакция Weemontreal присоединяется к пожеланиям и надеется, что ничего страшного с мадам мэр не произошло, скоро увидим её вновь на боевом посту.