В Канаде спрогнозировали удвоение бездомности к 2030 году с помощью ИИ

Канада ожидает удвоение числа бездомных к 2030 году, и это прогнозируется с использованием искусственного интеллекта.

Компания Helpseeker разработала программное обеспечение, которое не только учитывает зарегистрированных бездомных, но и тех, кто находится в трудной ситуации и ночует на улице. В исследовании учитывались такие факторы, как безработица, состояние жилого фонда, доступное жилье и инфляционные тенденции.

Одним из ключевых параметров стал ожидаемый рост населения до 50 миллионов человек к 2030 году. В настоящее время количество бездомных варьируется от 150 тысяч до 300 тысяч человек. Helpseeker предсказывает, что к 2030 году эта цифра может возрасти до 550-570 тысяч человек, а скрытая бездомность достигнет 300 тысяч человек.

Аналитики подчеркивают необходимость принятия срочных мер, чтобы предотвратить негативный сценарий. Предлагается увеличить количество коек с медицинским обслуживанием до 103 тысяч, количество нерыночного жилья до 1,3 миллиона единиц, а также добавить 50 тысяч коек для реабилитации и временного ухода, а также 30 тысяч коек для экстренных случаев. Правительство пока не прокомментировало эти цифры.