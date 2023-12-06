Тайвань открыл представительство в Монреале

Тайвань открыл своё представительство в Монреале, выбрав именно этот город в провинции Квебек, поскольку он является важным технологическим центром в Канаде, как сообщил глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У.

Тайбэйское экономическое и культурное представительство Тайваня стало уже четвёртым постоянным представительством острова в Канаде, как стало известно из Центрального информационного агентства Тайваня. Открытие представительства состоялось в понедельник.

Глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У (китайское имя – У Чжаосе) отметил в видеообращении на церемонии, что открытие этого офиса наглядно демонстрирует настойчивость Тайваня в развитии связей с Канадой.

Представительство Тайваня отметило, что выбор Монреаля для открытия нового офиса обусловлен его статусом крупнейшего города в провинции Квебек, известного своим технологическим потенциалом, особенно в области разработки видеоигр и искусственного интеллекта.

Помимо Монреаля, представительства Тайваня в Канаде также находятся в Ванкувере, Оттаве и Торонто.

Официально Канада не поддерживает дипломатических отношений с Тайванем. В настоящее время 13 стран признают Тайвань и поддерживают с ним дипломатические отношения: Белиз, Ватикан, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае, были эвакуированы на остров. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.