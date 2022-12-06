Взрыв в Галифаксе 6 декабря 1917 года – самый мощный взрыв доядерной эпохи, устроенный человеком

Это был один из самых страшных взрывов, произошедших по вине человека за всю доатомную эпоху… Погибли до трёх тысяч человек.

6 декабря 1917 года из Галифакса во Францию должен был отправиться французский торговый корабль «Mont-Blanc», на котором перевозилось две с половиной тысячи тонн взрывчатых веществ, да еще бочки с авиационным горючим, бензолом и другими опаснейшими жидкостями.

В 8.45 утра на выходе из канала, «Mont-Blanc» сталкивается с норвежским сухогрузом. На судне начинается пожар. В 9.04, то есть, через 20 минут после столкновения, судно взрывается. Якорь парохода «Mont-Blanc» приземлился в четырех километрах от города. Столб дыма поднялся на высоту до 8 километров.

Город разрушен мощнейшим взрывом. Но тут же на него обрушивается гигантская морская волна высотой в 18 метров.

В результате взрыва погибают на месте свыше полутора тысяч человек. Еще столько же умирают от ран в ближайшие дни. Общее число погибших – 3000 человек. Кто-то погибает в результате страшного мороза, обрушившегося на город в ночь на 7 декабря, – таких морозов город не знал.

Ещё примерно три тысячи человек были ранены, а 9 тысяч человек остались без крова.

Расследование и суд показали, что виноватых, вообще-то, не было… Все обвиняемые были оправданы по суду, а в части некоторых обвиняемых дело было прекращено до суда.

Невероятно, но капитаны и команды обоих судов не пострадали (из обеих команд погиб один человек – вахтенный офицер «норвежца», на которого и свалили вину).

Повезло ещё, что 10% населения Галифакса составляли военные, поэтому канадская армия начала спасательные работы немедленно.

На следующий день из Бостона прибыл первый спасательный эшелон, в котором приехали 23 врача и 200 медработников. Они сменили валившихся с ног от усталости врачей и санитаров.

Одним из павших героев стал самоотверженный телеграфист, который после начала пожара, за минуту до взрыва, передал сообщение на пригородную железнодорожную станцию, требуя остановить подходивший пассажирский поезд, который иначе подъехал бы прямо к порту к моменту взрыва. Телеграфист погиб на посту.

Эта трагедия стала крупнейшей за всю историю Канады.

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