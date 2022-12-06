Взрыв в Галифаксе 6 декабря 1917 года – самый мощный взрыв доядерной эпохи, устроенный человеком
6 декабря 1917 года из Галифакса во Францию должен был отправиться французский торговый корабль «Mont-Blanc», на котором перевозилось две с половиной тысячи тонн взрывчатых веществ, да еще бочки с авиационным горючим, бензолом и другими опаснейшими жидкостями.
В 8.45 утра на выходе из канала, «Mont-Blanc» сталкивается с норвежским сухогрузом. На судне начинается пожар. В 9.04, то есть, через 20 минут после столкновения, судно взрывается. Якорь парохода «Mont-Blanc» приземлился в четырех километрах от города. Столб дыма поднялся на высоту до 8 километров.
Город разрушен мощнейшим взрывом. Но тут же на него обрушивается гигантская морская волна высотой в 18 метров.
В результате взрыва погибают на месте свыше полутора тысяч человек. Еще столько же умирают от ран в ближайшие дни. Общее число погибших – 3000 человек. Кто-то погибает в результате страшного мороза, обрушившегося на город в ночь на 7 декабря, – таких морозов город не знал.
Ещё примерно три тысячи человек были ранены, а 9 тысяч человек остались без крова.
Расследование и суд показали, что виноватых, вообще-то, не было… Все обвиняемые были оправданы по суду, а в части некоторых обвиняемых дело было прекращено до суда.
Невероятно, но капитаны и команды обоих судов не пострадали (из обеих команд погиб один человек – вахтенный офицер «норвежца», на которого и свалили вину).
Повезло ещё, что 10% населения Галифакса составляли военные, поэтому канадская армия начала спасательные работы немедленно.
На следующий день из Бостона прибыл первый спасательный эшелон, в котором приехали 23 врача и 200 медработников. Они сменили валившихся с ног от усталости врачей и санитаров.
Одним из павших героев стал самоотверженный телеграфист, который после начала пожара, за минуту до взрыва, передал сообщение на пригородную железнодорожную станцию, требуя остановить подходивший пассажирский поезд, который иначе подъехал бы прямо к порту к моменту взрыва. Телеграфист погиб на посту.
Эта трагедия стала крупнейшей за всю историю Канады.
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Почему я не могу найти эту новость на вашей странице в фейсбуке: Деловой Монреаль Запад-Восток?
Кошмар! Спасибо за новость. Нашла в фейсбуке на странице френда, который расшерил откуда-то, но точно не с вашей страницы Деловой Монреаль Запад-Восток. А такие новости очень интересны!!!
А каким образом общей доли избежали команды судов?
Добрый день. Этот вопрос вот уже больше ста лет интересует людей. Неоднократно реконструкторы пытались воссоздать ситуацию (использовали, например, торговое судно, на котором люди находились примерно в тех же местах, где и команды тех кораблей. После условного начала “пожара”, поднимали тревогу, механики выбегали из машинного отделения, кто-то спускал шлюпку, “будили спящих” после вахты и т.д. Иногда даже дату выбирали ту же для большей приближенности к реальности. И ни разу не получилось выиграть гонку! – Собрать всех, спустить шлюпку одновременно, всем сесть, доплыть до берега (противоположного от города), подняться по большому холму на берегу и укрыться за ним. И половины пути шлюпки не проплывали, как “раздавался взрыв”. С другой стороны, свидетельства всех членов двух команд, свидетельства уцелевших свидетелей, которые видели, как быстро мчались шлюпки. Так что нет сомнений в том, что они так и спаслись.
Считается, что адреналин придал силы и ускорил действия в два раза. В канадском художественно-документальном фильме об этом взрыве (телевизионное расследование), этому эпизоду тоже уделено время и тоже вывод о том, что окончательно на вопрос ответа так и нет.
Кстати, замечу, что в фильме не настаивают, но упоминают версию немецких диверсантов – там есть пара таинственных немцев, которые берут лодку и плывут куда-то, но так фильм документальный, то эту тему не развивают.
В Бейруте команда тоже не пострадала.
Понятно, французы адреналин имели, знали, что везут. А норвеги куда торопились? Должны были протянуть руку братской моряцкой помощи и сорвать заплыв за бугор. Не-е, всё по согласию сделали, спланированная акция, очевидно – чудес не бывает.