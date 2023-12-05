Активистка демократической партии Гонконга, Агнес Чоу, осталась в Канаде

Ее решение принесла в социальных сетях 3 декабря. Агнес Чоу стала известной после участия в массовых протестах 2012, 2014 и 2019 годов против китайской администрации Гонконга.

За семь месяцев проведенных за решеткой по обвинению в акции протеста возле городского управления полиции в 2019 году, она стала серьезным вызовом для властей Китая. Опубликовав два поста в социальных сетях в день своего 27-летия, Агнес Чоу нарушила свое молчание, которым держалась уже более двух с половиной лет.

Она заявила о своем нежелании возвращаться в материковый Китай и приняла это решение, озабочившись своей безопасностью и физическим здоровьем. В середине сентября она уехала в Торонто для обучения в университете и не собирается вернуться в Гонконг в декабре, чтобы явиться в полицию согласно условиям освобождения под залог.

В 2020 году Агнес Чоу была арестована вместе с другими активистами и медиа-магнатом Джимми Лаем, обвиненными в «сговоре с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность».

Ее освободили под залог с требованием сдать паспорт и регулярно являться в полицию. Однако полиция Гонконга предложила вернуть ей паспорт в обмен на поездку в город Шэньчжэнь на материковой части Китая.

Агнес Чоу согласилась и провела день с полицейскими, которые ее преследовали на протяжении всей поездки. В заявлении, опубликованном 4 декабря, полиция Гонконга осудила Чоу за «бросок вызова верховенству закона».