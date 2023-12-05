Недвижимость: муниципальное налогообложение необходимо пересмотреть

Нам нужно пересмотреть муниципальное налогообложение, – заявляет один из брокеров по недвижимости

Возмущенный повышением налогов для монреальских домовладельцев, предусмотренным в бюджете Валери Плант, брокер по недвижимости считает, что необходимо пересмотреть методы расчета муниципального налога.

Бюджет в размере 7 миллиардов долларов, объявленный городом Монреаль, который предусматривает повышение налогов на жилье на 4,9%, увеличивает налоговое бремя монреальцев.

Столкнувшись с ситуацией, брокер по недвижимости хочет стимулировать размышления о муниципальном налогообложении.

По его словам, город Монреаль слишком сильно зависит от налогов на недвижимость, чтобы суметь оплачивать коммунальные услуги.

«Что я как раз и предлагал, так это то, что мы могли бы иметь уравнение, основанное на стоимости недвижимости и доходах домохозяйств, чтобы определять налоги, которые должны быть уплачены городу, а также иметь их в гораздо более низкой пропорции», – подчеркивает Юнес Эль Мустиф.

Должна ли реформа процедур, связанных с муниципальным налогообложением, проходить через правительство Квебека? Он считает, что да.

«Необходимо сотрудничество со стороны провинции. Что касается нынешнего муниципалитета, то, если он действительно хочет изменить правила игры, он может оказать давление на провинцию. Если мы будем основываться на заработной плате, а не на стоимости собственности, это то, что может сделать город Монреаль»,-предлагает он.

«Чтобы в корне изменить налогообложение недвижимости, нужно начинать что-то делать. Но на данный момент это немного сложно», – признается маклер.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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