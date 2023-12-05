Британский парламент рассматривает возможность лишения герцогских титулов принца Гарри и Меган Маркл после выпуска скандальной книги Омида Скоби “Эндшпиль”.

Обсуждение в палате вызвано подозрениями парламентариев о том, что супруги Сассекские намеренно разжигают расовую тему. В бестселлере, речь идет о том, что принц Чарльз и Кейт Миддлтон, предположительно, обсуждали цвет кожи еще неродившегося на тот момент сына Арчи.

Несмотря на утверждения друзей герцогов, что Меган Маркл и харри не имеют никакого отношения к этой книге, члены палаты не верят им. В ближайшее время планируется обсуждение лишения герцогских титулов младшего сына будущего короля Великобритании и его супруги в палате общин.

Тем временем Омид Скоби, биограф Меган Маркл, опубликовал несколько отрывков из своей предстоящей книги о королевской семье. Как обычно, это вызвало скандал. Согласно Скоби, Кейт Миддлтон постоянно избегает исполнения своих обязанностей при дворе, оправдываясь учебой.

Однако по мнению биографа, на самом деле принцесса Уэльская просто желает проводить больше времени со своими детьми. Многие при дворе уже давно это заметили и просто игнорируют обман Кейт Миддлтон.

Кстати, сотрудники британского королевского двора дали принцессе шутливую кличку, которая раскрывает все карты. Они называют ее “стремящейся учиться”.