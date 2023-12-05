Квебек поздравил бодрую даму со ста десятым днём рождения!

В понедельник Мария Лакас отпраздновала 110 лет хорошей жизни, и решила раскрыть секреты долголетия широкой публике.

В доме престарелых поводов для веселья не так уж много, всё же живущие в таких домах люди подустали, а часто и радоваться разучились. Но вот в понедельник, 4 декабря, в Монреале, в доме перстарелых Ст-Мишель (CHSLD Saint-Michel) прошёл настоящий праздник – все постояльцы, сотрудники, родственники юбилярши чествовали Марию Лакас (Maria Lacasse). Старейшая жительница Квебека родилась 4 декабря 1913 года, то есть, больше, за восемь месяцев до начала Первой мировой войны! Мария появилась на свет в городке Черсти (Cherstey), где и прожила долгие годы, а затем переехала в Монреаль. Два года назад, в возрасте 108 лет, она решила переселиться в дом престарелых, так как поняла, что без постоянного ухода и без ежедневной помощи ей обходиться уже трудновато.

За два года Мария сдружилась со всеми окружающими, а персонал, в свою очередь, души в ней не чает. Одна из медсестёр так и сказала, отвечая на вопрос журналиста – “Мария стала членом нашей семьи. Всегда, когда ты входишь в её комнату, она встречает тебя улыбкой, всегда пытается оказать нам помощь, никогда не попросит ни о чём, разве что, если на самом деле не может справиться. Если бы все наши постояльцы были бы такими, как Мария, то мы были бы счастливы, со смехом добавила медсестра. Все сходятся на том, что Мария сохраняет здравый ум и бодрость.

В честь долгожительницы был устроен небольшой концерт, ей вручили торт, которым женщина поделилась с коллегами и работниками дома. И она открыла секрет долголетия: никогда не успокаиваться на достигнутом и никогда не злиться, не ворчать и не бурчать! Просто, не правда ли?

Пока Мария Лакас взяла на себя обязательство отпраздновать сто двенадцатый день рождения (даже не сто одиннадцатый!)