Найдено инновационное решение, способное ускорить работу сетевых искусственных интеллектов

Международный коллектив исследователей создал технологию, которая повышает эффективность рекомендательных систем, поисковых сервисов, онлайн-переводчиков и других программных комплексов, основанных на алгоритмах машинного обучения. Более того, данное разработка позволит снизить нагрузку на устройства пользователя, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры.
Результаты исследования были представлены на конференции neurips-2023 в Новом Орлеане, США, где проводятся дискуссии о нейронных системах обработки информации.
Сетевые искусственные интеллекты – это программы, способные обрабатывать большие объемы данных и выявлять в них закономерности.
Они предлагают рекомендации для принятия решений и отвечают на различные задачи. Одно из главных преимуществ сетевых искусственных интеллектов – их способность к самообучению и постоянному совершенствованию.
Они эффективно применяются в различных сферах, таких как анализ социальных сетей, рекомендательные системы, алгоритмы распознавания речи, автоматические переводчики и другие приложения.
Развитие таких комплексов зависит от оптимальной коммуникации между устройствами пользователей и серверами для обработки данных. Неэффективное взаимодействие замедляет анализ и обновление моделей машинного обучения.