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Новости Найдено инновационное решение, способное ускорить работу сетевых искусственных интеллектов
Фото: trafaret-decor.ru

Найдено инновационное решение, способное ускорить работу сетевых искусственных интеллектов

Виктория Христова Дек 5, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 49 Просмотров

Ученые разработали инновационное решение, способное ускорить работу сетевых искусственных интеллектов и сократить затраты на их эксплуатацию.

 

Международный коллектив исследователей создал технологию, которая повышает эффективность рекомендательных систем, поисковых сервисов, онлайн-переводчиков и других программных комплексов, основанных на алгоритмах машинного обучения. Более того, данное разработка позволит снизить нагрузку на устройства пользователя, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры.

Результаты исследования были представлены на конференции neurips-2023 в Новом Орлеане, США, где проводятся дискуссии о нейронных системах обработки информации.
Сетевые искусственные интеллекты – это программы, способные обрабатывать большие объемы данных и выявлять в них закономерности.

Они предлагают рекомендации для принятия решений и отвечают на различные задачи. Одно из главных преимуществ сетевых искусственных интеллектов – их способность к самообучению и постоянному совершенствованию.

Они эффективно применяются в различных сферах, таких как анализ социальных сетей, рекомендательные системы, алгоритмы распознавания речи, автоматические переводчики и другие приложения.

Развитие таких комплексов зависит от оптимальной коммуникации между устройствами пользователей и серверами для обработки данных. Неэффективное взаимодействие замедляет анализ и обновление моделей машинного обучения.

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