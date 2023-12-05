Оксфордский словарь в новом выпуске выбрал слово 2023 года

В издательстве оксфордского университета подчеркнули, что это время (уходящий год) стало периодом личного и профессионального пиара, где для привлечения внимания требуется обладать большим количеством харизмы, или в сокращенном виде – rizz.

Слово, выбранное в качестве слова года, по версии издательства оксфордского университета, стало разговорным выражением “rizz”, которое означает “персональный шарм”. В официальном сообщении отмечается, что “2023 год ознаменован эпохой личного и профессионального пиара. И что нужно для привлечения внимания? Очень много харизмы (или в сокращенной форме – rizz)”.

Термин “rizz” обозначает способность привлечь другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Он происходит от середины слова “charisma” (харизма), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры подобного словообразования включают “fridge” от “refrigerator” (холодильник) и “flu” от “influenza” (грипп).

Использование слова “rizz” резко возросло в 2023 году и достигло пика в июне, когда британского актера Тома Холланда спросили в интервью о его персональном шарме, или “rizz”, на что он ответил: “У меня вообще нет rizz, у меня ограниченный rizz”.

Помимо “rizz”, финалистами голосования оксфордского словаря стали:

– “prompt” – запрос, задача для программы искусственного интеллекта, нейросети;

– “situationship” – романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными и не являются статусом для обоих партнеров;

– “swiftie” – восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт.

В общественном голосовании приняли участие 32 тыс. человек. На протяжении уже двух лет слово года выбирается путем голосования. В прошлом году оксфордский словарь английского языка выбрал словом года выражение “goblin mode” (режим гоблина) – это тип поведения, характеризующийся собственными желаниями, ленью, неопрятностью и жадностью и обычно ассоциируется с отвержением социальных норм или ожиданий.

Слово “rizz” также вошло в шорт-лист американского словаря Merriam-Webster. Однако, словом года по версии этого словаря стало прилагательное “authentic” (аутентичный), которое имеет несколько значений, включая “не фальшивый или имитационный”, реальный и подлинный, а также “верный своей личности, духу или характеру”. Merriam-Webster напомнил, что многие знаменитости в этом году использовали слово “аутентичность”, включая Тейлор Свифт, которая говорила о поисках подлинной себя в своем творчестве.