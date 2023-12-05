Женщины-хирурги более выгодны Канаде

Ученые из университета Торонто провели исследование, в ходе которого они выяснили, что хирурги-женщины экономят больницам Канады более шести тысяч долларов в год.

Для проведения исследования была проанализирована выборка из более чем миллиона пациентов. Результаты показали, что годовые расходы больниц на медицинское обслуживание пациентов выше, если операцию выполнил хирург-мужчина. Такая закономерность наблюдалась как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая 30 и 90 дней после операции.

В рамках исследования ученые также учли различные факторы, такие как возраст хирурга, пол пациента, наличие сопутствующих заболеваний и специализация хирургов. Было выяснено, что хирурги-женщины, которые проводили операции у пациентов, были моложе и их пациенты чаще были женщинами с меньшим количеством сопутствующих заболеваний. Кроме того, установлено, что хирурги-женщины выполняли общие, гинекологические и пластические операции, в то время как хирурги-мужчины выполняли кардиохирургические, нейрохирургические, ортопедические или урологические вмешательства.

После учета всех факторов, статистическая модель показала, что скорректированные общие расходы на медицинское обслуживание у пациентов, которых оперировал хирург-мужчина, были значительно выше. Подобные различия наблюдались через 30 и 90 дней после операции. Эта разница была более заметна при плановых операциях, чем при неотложных.

Также ученые обратили внимание на взаимосвязь между полом хирурга и пациента. У пациентов, которых оперировала женщина, было зафиксировано намного меньше случаев осложнений и повторных госпитализаций, а также более низкие показатели летальности. Подобные связи наблюдались и в паре мужчина-пациент и мужчина-хирург.

Это исследование подтверждает экономическую эффективность хирургической помощи, поскольку она помогает достичь положительных результатов лечения при минимальных затратах. Кроме того, данное исследование является одним из немногих, которые изучают связь между полом хирурга и расходами на медицинское обслуживание пациентов, перенесших операцию.