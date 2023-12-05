Бортпроводник из Пакистана решил сбежать во время полета в Канаду

Бортпроводник из Пакистана, работавший на международных авиалиниях PIA, решил сбежать во время полета в Канаду.

По информации местного портала Airy News, Аяз Куреши прилетел в Торонто из мусульманской страны 2 декабря.

Однако, к сожалению, при запланированном возвращении в Исламабад, бортпроводник так и не явился на рейс, и самолет был вынужден вылететь без него. Это уже четвертый случай за 2023 год, когда члены экипажа PIA сбегают в Канаду во время работы.

Ранее в ноябре, во время стоянки в канадском аэропорту, бортпроводники Халид Африди и Фида Шах также скрылись вне известном направлении. Местные власти были проинформированы о произошедшем, и после завершения расследования в отношении пакистанских бортпроводников будут предприняты строгие меры.

Стоит отметить, что в июле 2023 года произошел аналогичный случай, когда бортпроводник PIA прилетел из Лахора, остановился в отеле и внезапно исчез. Ранее уже четыре сотрудника пакистанской национальной авиакомпании устроили подобные инциденты, чтобы получить канадское гражданство.