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Общество Криминал Бывший посол США оказался вражеским шпионом!
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Матёрый резидент Мануэль Роча.

Бывший посол США оказался вражеским шпионом!

Megan Jorgensen Дек 5, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Политика Оставить комментарий 67 Просмотров

В США очередной скандал – арестован матёрый шпион!

Один из самых высокопоставленных американских дипломатов оказался резидентом кубинской разведки. Скандал в “святая святых” США.

Только что во Флориде сотрудники ФБР арестовали бывшего высокопоставленного дипломата, сотрудника Госдепартамента на пенсии Мануэля Роча (Manuel Rocha). Его обвиняют в шпионаже, которым бывший дипломат занимался (согласно обвинению) многие годы, в том числе работая послом США в Боливии и Аргентине. Согласно обвинению, Роча работал на службу внешней разведки Кубы, но данные о Госдепартаменте и все секреты, которые посол доводил до своих кубинских куратаров, несомненно, попадали на стол в Москве, Пхеньяне, возможно в Пекине, Венесуэле, Никарагуа, Иране.

Мануэль Роча родился в Колумбии, испанский язык у него родной, но с раннего детства он жил в Нью-Йорке, куда семья переехала в середине прошлого века. Роча учился в престижных университетах, включая Гарвард и Йельский университет. Он пришёл на работу в Госдеп в 1981 году и за 25 лет работы на дипломатическом поприще дослужился до поста посла, причём, будучи профессиональным дипломатом, Роча занимал этот пост как при республиканцах, так и при демократах. Он работал в посольствах США в Италии, Гондурасе, Мексике, на Кубе (в отделе интересов США на Кубе). Он был членом Международного совета по борьбе с терроризом в 1994-1995 году. Важным постом в его карьере стала должность Директора отдела стран Американского континента при ООН.

С 1997 по 2000 год Роча работал послом США в Аргентине. Он ушёл с работы в Госдепе в 2012 году, после чего занялся бизнесом, в частности, в области золотодобычи.

Сейчас ему 73 года. ФБР арестовала его в субботу, 2 декабря, но объявлено об аресте было на следующий день. Госдепартамент заявил, что подозрения в адрес Роча стали появляться ещё в начале века, но никто до сих пор не пояснил, почему ареста пришлось ждать чуть ли не четверть века, да и спустя десяток лет после того, как он перестал получать доступ к тайнам государственной важности.

В любом случае скандал получается отменный – один из самых высокопоставленных дипломатов США, имевший доступ к множеству секретов, был, по всей видимости, с самого начала службы завербован кубинской разведкой, то есть, многие тайны становились тут же известны потенциальным противникам США. Все разработки, все планы Госдепа, все внутренние циркуляры и прочее – всё тут же попадало в разведорганы противников США.

Нет сомнения в том, что Госдеп и другие ступени власти постараются замять дело и не рассказывать о нём на первых страницах ведущих газет, слишком уж неприглядная история для ведомства.

Дополнение: Вечером понедельника, 4 декабря, Генеральный прокурор США рассказал, что на первом допросе арестованный показал, что работал на кубинскую разведку более 40 лет, внедрился в Госдепартамент по заданию Гаваны и горд тем, что способствовал успехам антиамериканской политики и провалам США в мире на протяжении десятков лет.

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