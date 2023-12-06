Тюнинг-ателье Speed Academy успешно доработало версию Toyota GR Corolla Morizo Edition

Прошедшие модификации значительно повысили производительность гоночной GR Corolla.

Открыв дорогу перед своими передовыми технологиями, команда Speed Academy превратила этот автомобиль в уникальную модель. В Канаде существует всего 10 экземпляров Morizo Edition, поэтому GR Corolla стала еще более эксклюзивной, чем Lexus LFA.

Одним из ключевых улучшений стало замена стандартной подвески на продвинутую коиловерную систему Annex Clubsport Pro. Теперь управляемость автомобиля достигает нового уровня.

Кроме того, тюнеры решили установить 18-дюймовые легкосплавные диски Apex VS-5RS с шинами Continental ExtremeContact Force. При этом они оставили стандартные размеры шин, чтобы не возникало проблем с трением.

Новый спортивный спойлер, позаимствованный у GR Corolla Circuit Edition, заменил штатное аэродинамическое крыло. При этом была сохранена оригинальная посадка и отделка, чтобы автомобиль выглядел совершенно гармонично.

Планы по установке нестандартного воздухозаборника были отложены, вместо этого была добавлена выхлопная система MBRP. Несмотря на то, что эта модификация скорее направлена на улучшение внешнего вида, она никак не сказывается на производительности автомобиля.

По информации Центральной Службы Новостей, все эти изменения тщательно протестированы на треке в Торонто. И результаты говорят сами за себя! Модифицированная GR Corolla показала круговое время 1:21,06, опередив стандартные модели Type R и Elantra N.