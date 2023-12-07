Компания Air Transat – одна из крупнейших канадских авиакомпаний

Один из самых важных авиаперевозчиков в Канаде – Air Transat, обслуживающая десятки направлений в Канаде и в Европе.

Air Transat — это канадская авиакомпания, основанная в 1986 году. Она специализируется на чартерных и регулярных пассажирских перевозках, обслуживая маршруты между канадскими городами и различными международными направлениями, преимущественно в Европе, Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.

В 1986 году Air Transat начала свою деятельность как небольшая чартерная компания, но она постоянно расширялась, и в конце концов стала одним из важнейших игроков в канадской авиаиндустрии.

Компания имеет разнообразный флот, включающий как широкофюзеляжные, так и узкофюзеляжные самолёты. Air Transat летает в множество стран, предлагая как сезонные, так и круглогодичные маршруты.

Air Transat предлагает различные классы обслуживания, включая эконом- и премиум-класс. Компания известна своим качественным обслуживанием и разнообразным выбором бортового питания.

В течение последних десятилетий Air Transat неоднократно получала различные отраслевые награды и признания, в том числе за качество обслуживания и незначительный процент отмены и задержки рейсов.

Сегодня компания уделяет значительное внимание вопросам экологии и устойчивого развития, работая над сокращением выбросов углекислого газа и улучшением экологической эффективности своего флота. К тому же, Air Transat стремится внедрять новые технологии, включая внедрение цифровых технологий для улучшения клиентского опыта.

Air Transat является важной частью канадской авиационной индустрии, предлагая широкий выбор направлений и высокий уровень обслуживания своим пассажирам.

Air Transat обслуживает ряд направлений, включая полеты из Монреаля в Европу. Например, из Монреаля Air Transat осуществляет сегодня прямые рейсы в 16 европейских городов, включая Амстердам (это новое направление), а также Афины, Базель-Мюлуз, Барселону, Брюссель, Лондон и другие​​. Кроме того, компания планирует возобновить рейсы, от которых она отказалась в связи с пандемией, речь в общей сложности о 25 направлений в Европе​​. В рамках летнего расписания на 2024 год Air Transat намерена предложить более 180 еженедельных рейсов почти в 40 направлений, с акцентом на европейские города и увеличение операций в направлениях Латинской Америки и Карибского бассейна​​.

Что касается численности персонала, то в Air Transat работает около 2,100 бортпроводников, по данным Канадского профсоюза государственных служащих (CUPE)​​. Общее количество сотрудников компании больше, так как в этот профсоюз не входят пилоты и наземные работники разных служб и отделов.