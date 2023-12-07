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Air Transat
Самолёт компании Air Transat. Фото из Интернета.

Рассказываем об Air Transat важном канадском работодателе

Megan Jorgensen Дек 6, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы, Экономика Оставить комментарий 59 Просмотров

Компания Air Transat – одна из крупнейших канадских авиакомпаний

Один из самых важных авиаперевозчиков в Канаде – Air Transat, обслуживающая десятки направлений в Канаде и в Европе.

Air Transat — это канадская авиакомпания, основанная в 1986 году. Она специализируется на чартерных и регулярных пассажирских перевозках, обслуживая маршруты между канадскими городами и различными международными направлениями, преимущественно в Европе, Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.

В 1986 году Air Transat начала свою деятельность как небольшая чартерная компания, но она постоянно расширялась, и в конце концов стала одним из важнейших игроков в канадской авиаиндустрии.

Компания имеет разнообразный флот, включающий как широкофюзеляжные, так и узкофюзеляжные самолёты. Air Transat летает в множество стран, предлагая как сезонные, так и круглогодичные маршруты.

Air Transat предлагает различные классы обслуживания, включая эконом- и премиум-класс. Компания известна своим качественным обслуживанием и разнообразным выбором бортового питания.

В течение последних десятилетий Air Transat неоднократно получала различные отраслевые награды и признания, в том числе за качество обслуживания и незначительный процент отмены и задержки рейсов.

Сегодня компания уделяет значительное внимание вопросам экологии и устойчивого развития, работая над сокращением выбросов углекислого газа и улучшением экологической эффективности своего флота. К тому же, Air Transat стремится внедрять новые технологии, включая внедрение цифровых технологий для улучшения клиентского опыта.

Air Transat является важной частью канадской авиационной индустрии, предлагая широкий выбор направлений и высокий уровень обслуживания своим пассажирам.

Air Transat обслуживает ряд направлений, включая полеты из Монреаля в Европу. Например, из Монреаля Air Transat осуществляет сегодня прямые рейсы в 16 европейских городов, включая Амстердам (это новое направление), а также Афины, Базель-Мюлуз, Барселону, Брюссель, Лондон и другие​​. Кроме того, компания планирует возобновить рейсы, от которых она отказалась в связи с пандемией, речь в общей сложности о 25 направлений в Европе​​. В рамках летнего расписания на 2024 год Air Transat намерена предложить более 180 еженедельных рейсов почти в 40 направлений, с акцентом на европейские города и увеличение операций в направлениях Латинской Америки и Карибского бассейна​​.

Что касается численности персонала, то в Air Transat работает около 2,100 бортпроводников, по данным Канадского профсоюза государственных служащих (CUPE)​​. Общее количество сотрудников компании больше, так как в этот профсоюз не входят пилоты и наземные работники разных служб и отделов.

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