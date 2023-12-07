Мелани Жоли: “Эскалация палестино-израильского конфликта не обеспечивает долгосрочной безопасности Израиля”

Поэтому наиболее важным и рациональным шагом является прекращение огня и незамедлительные переговоры о мирном сосуществовании двух государств.

Уверена в этом глава МИД Канады Мелани Жоли, которая делает такое заявление перед журналистами.

“Продолжение насилия не только разрушительно, но и не принесет Израилю долгосрочной безопасности”, – отмечает министр. – “Поэтому важно прекратить насилие. Мы должны предпринять все необходимые шаги, чтобы найти решение путем мирного сосуществования двух государств.” Мелани Жоли подчеркивает, что Канада готова активно участвовать в таких переговорах после прекращения насилия.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Политик призывает к немедленному освобождению пленных и обращению с ними в соответствии с международным правом. Кроме того, Трюдо выражает свои соболезнования всем пострадавшим.

Напомним, что 24 ноября было объявлено перемирие для обмена заложниками и арестованными. Изначально оно было ограничено четырьмя днями, затем продолжалось, но завершилось 1 декабря.

По данным Израильской армии, 5 декабря стал самым тяжелым днем военной операции с начала боевых действий. В этот день израильские войска достигли центра города Хан-Юнис, крупнейшего на юге сектора Газа, и приступили к третьей фазе наземной операции.