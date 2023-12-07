Южная Корея и Канада планируют построить первый завод деталей электромобилей в Венгрии

Южная Корея и Канада вложат 52,7 миллиона евро в строительство первого завода деталей электромобилей в Венгрии.

Экономика Венгрии уже держится на производстве электромобилей, зависящем от инвестиций из Германии и Китая. Теперь LG из Южной Кореи и Magna из Канады присоединятся к списку инвесторов и помогут строить завод в Мишкольце.

Предполагается, что завод начнет работу в 2025 году и создаст 200 новых рабочих мест, что способствует экономическому росту Венгрии. Автомобилестроение в настоящее время является наиболее прибыльной отраслью в стране и составляет 30% всего объема промышленного производства.

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, заявил, что правительство страны успешно избежало ловушки роста цен на энергоносители, что помогло облегчить бремя населения. Это заявление было сделано 2 декабря и передано пресс-службой Национальной ассоциации предпринимателей и работодателей (VOSZ).

После начала военной операции России на Украине и введения антироссийских санкций в Европе возник энергетический кризис. Цены на электроэнергию и газ значительно повысились. Однако власти Венгрии сумели смягчить последствия политических решений Евросоюза для населения.

Тем не менее, Орбан признал, что не удалось полностью снять бремя кризиса с предпринимателей, которые, используя свои средства, смогли облегчить обстановку для населения. В пресс-службе организации сообщили, что на последнем заседании правительства было принято решение о снижении цен на 10 евро (980 рублей), а также планируется дальнейшее снижение цен на энергоносители для предпринимателей в следующем году, дабы сохранить их конкурентоспособность.

Однако в вопросе кредитования ситуация оказалась сложнее. Премьер-министр отметил, что правительство не может избежать “ловушки кредитования”, несмотря на шаги по снижению процентных ставок. В то же время, Орбан подчеркнул, что монополия на установку ставок в Венгрии принадлежит Центральному банку страны.