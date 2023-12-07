Northvolt или крупнейшая сделка с землей Монреаля

Как земля, купленная за 20 миллионов долларов в 2015 году, могла быть перепродана за 240 миллионов в 2023 году? Этим вопросом задаются все с тех пор, как шведская компания Northvolt приобрела ее с помощью кредита в размере 240 миллионов долларов от правительства Квебека. Через несколько источников по этому делу Radio-Canada узнала, что Квебек и Northvolt неверно оценили стоимость земли и недооценили возможности инвестора Люка Пуарье на переговорах.

Все началось в сентябре 2022 года, почти за год до анонса крупнейшего производственного проекта в истории Квебека. Инвестиционный Квебек представил шведского производителя аккумуляторов владельцем гигантского участка площадью 120 футбольных полей (171 гектар), расположенного между Макмастервилем и Сен-Базиль-Ле-Гран.

Земля принадлежала компании QMC2, одним из самых известных акционеров которой является Люк Пуарье, известный инвестор с Южного берега Монреаля. В это время он хотел разработать жилой проект на данной территории, который бы включал более 4000 единиц жилья.

На арене появляется Симон Тибо, тогдашний директор подразделения Battery at Investment Québec. В то время одно из его назначений в государственной компании было – выступать в качестве посредника для Northvolt.

В сентябре 2022 года г-н Тибо поделился своей оценкой со шведской компанией. По его словам, ей придется заплатить не менее 150 миллионов долларов, чтобы купить эту землю у Люка Пуарье и его партнеров.

Затем Northvolt готовит свой бюджет и планирует сумму сделки в 165 миллионов долларов. Необходимые деньги ей предоставило правительство, но компания должна будет их вернуть.

Затем шведская компания нанимает брокерскую фирму CBRE. Последняя не согласна с оценкой инвестиций Квебека и призывает Northvolt предложить владельцу гораздо больше денег, поскольку, согласно ее анализу, цена продажи промышленных участков удвоилась в период с 2020 по 2022 год на Южном берегу Монреаля.

В то время покупатели не знали об этом, но Люк Пуарье в июле 2020 года оценил рыночную стоимость своей земли в 85 миллионов долларов. Отчет об оценке Hexagon, полученный Radio-Canada, показал, что это наиболее вероятная и честная цена.

Процесс покупки начался после 6 февраля 2023 года, после обеда между соучредителем Northvolt Паоло Черрути и министром экономики, инноваций и энергетики Квебека Пьером Фитцгиббоном в шикарном ресторане Osco в Монреале.

15 февраля Northvolt последовала совету своего брокера и сделала предложение Люку Пуарье на сумму 220 миллионов долларов.

Семь дней спустя, 22 февраля, правительство Квебека подает проект поправок к экологическому регламенту, которые позволят избежать рассмотрения проекта по производству аккумуляторов Бюро общественных слушаний по окружающей среде (BAPE).

Кабинет Пьера Фитцгиббона уверяет, что тема BAPE не обсуждалась на обеде министра с Паоло Черрути.

В феврале я даже не знал, что такое правило существует, – говорит генеральный директор Northvolt в ответ на вопрос канадского радио.

7 марта Министерство окружающей среды Квебека отказало Люку Пуарье и QMC2 в их просьбе о разрешении на уничтожение водно-болотных угодий на земле. В результате проект недвижимости оказывается под угрозой. В этих условиях Люк Пуарье намерен найти новый способ окупить свои первоначальные инвестиции.

Прекрасно понимая, что Northvolt и правительству будет нелегко найти другой участок такого размера для своего планируемого завода по производству аккумуляторов, 27 марта он сделал встречное предложение на сумму 300 миллионов долларов.

24 марта шведская компания зарегистрировала ордер в реестре лоббистов Квебека, чтобы, среди прочего, убедить правительство Legault определить потенциальных спонсоров бизнеса и регулирующих органов.

С отклонением министерством окружающей среды проекта QMC2 компания Northvolt осознает, что количество водно-болотных угодий, присутствующих на участке, представляет опасность. Кроме того, местность частично загрязнена.

По совету своего брокера шведская компания 5 апреля делает новое предложение на сумму 150 миллионов долларов, что намного меньше, чем первоначально предлагалось.

Люк Пуарье не впечатлен и в конце апреля делает встречное предложение на 253 миллиона.

Затем Northvolt предлагает 192 миллиона, но ничего не помогает. Люк Пуарье придерживается жесткой линии : его последняя цена составляет 253 миллиона долларов.

В мае 2023 года, опасаясь, что не сможет реализовать свой проект на желаемой территории, шведская компания начинает посещать другие объекты : Монреаль-Эст, Бромон, Бэ-Комо и Сагеней. Но они либо слишком малы, либо слишком дороги, либо плохо подходят.

У Northvolt и правительства Квебека больше нет сомнений : подходят только участки в Макмастервилле и Сен-Базиль-Ле-Гран. Придется вернуться к переговорам с Люком Пуарье.

17 мая министр Пьер Фитцгиббон встретился с руководством шведской компании, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Northvolt возвращается к переговорам, но владелец остается непреклонным : его последняя цена составляет 253 миллиона долларов.

Именно Люк Пуарье открывает переговоры в июне. Если шведская компания быстро заплатит ему, он согласится снизить свою цену до 240 миллионов долларов.

Сделка закрыта в конце июня, а продажа официально объявлена 31 октября. Люк Пуарье празднует самую крупную сделку в своей жизни.

Заплатила ли компания Northvolt справедливую цену деньгами, взятыми взаймы у жителей Квебека? Была ли она хорошо рекомендована инвестиционным Квебеком? Государственная компания отвечает нам, что компания должна оценить потенциальные участки и предпринять шаги, связанные с приобретением земли.

Мы не будем комментировать стоимость земли или цену сделки : это частное деловое решение, отвечает пресс-секретарь инвестиционной компании Квебека Изабель Фонтен.

Я не думаю, что мы переплатили за землю, – отвечает, со своей стороны, генеральный директор Northvolt North America Паоло Черрути.

Northvolt отказалась от дальнейших комментариев по поводу переговорного процесса, который привел к покупке.

В управлении земельной оценки муниципалитетов Макмастервилля и Сен-Базиль-Ле-Гран стоимость земли оценивается чуть более чем в 11 миллионов долларов, но эта роль не отражает ее рыночной стоимости.

Radio-Canada запросило шведскую компанию, имела ли она дело с лицензированным оценщиком, чтобы объективно оценить стоимость желаемой земли. Northvolt отвечает : нас сопровождала CBRE, брокерская фирма по недвижимости, специализирующаяся на коммерческих и промышленных объектах.

Этот ответ ошеломляет сертифицированного оценщика Кристиана-Пьера Коте, партнера по консалтингу по недвижимости Коте- Мерсье. Он напоминает, что брокеру платят за его работу в зависимости от результатов, которых он собирается достичь, поэтому он может быть заинтересован в том, чтобы продажа была совершена по высокой цене.

Напротив, лицензированный оценщик не получает никакого процента от сделки и является независимым и беспристрастным участником, чья работа контролируется профессиональным порядком.

Эксперт также удивлен коротким сроком, который потребовался для заключения сделки на такую крупную сумму : это необычно.

Связавшись с Radio-Canada, Люк Пуарье сначала отклонил нашу просьбу об интервью, а затем ответил на несколько вопросов в письменной форме.

Он не удивлен, что стоимость его большого участка земли утроилась с момента оценки в 85 миллионов долларов летом 2020 года до его продажи за 240 миллионов этой осенью. После COVID-19 резко возрос спрос на складские помещения [Amazon и другие], и крупные компании больше не хотят, чтобы их производство производилось точно в срок, [им нужны запасы], объясняет он.

В Facebook он уверяет, что ему не требовалось никакого лоббирования или каких-либо политических связей для достижения этой рекордной продажи, самой высокой для промышленного участка в районе Монреаля.

Этот участок стоил бы не менее 400 миллионов долларов, если бы он был куплен для строительства на нем жилых домов, подсчитывает Люк Пуарье, но он не сожалеет о том, что уступил его дешевле, поскольку он сможет использовать деньги для более краткосрочный проект.

Приняв предложение за половину его стоимости, я в некотором роде участвовал в экологическом переходе через развитие аккумуляторной отрасли, пишет инвестор.

По материалам Radio-Canada

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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