В Квебеке продолжается расследование случаев смерти двух пациентов в приемном покое

В провинции Квебек продолжается расследование случаев смерти двух пациентов, которые находились в приемном покое неотложного отделения.

Инцидент произошел в больнице Анна-Лаберж в городе Шатогэ. Подробности происшествия пока не раскрываются, но информация о смерти пациентов подтверждена Международным центром здоровья и социальных услуг Монте-Уэст.

В центре отмечено, что они сотрудничают с расследующими инцидент представителями министерства здравоохранения Квебека. Однако, время ожидания в приемном покое данной больницы известно длительным, что, возможно, связано с дефицитом медицинских работников в стране и провинции.

Согласно данным статистического управления Канады, уровень безработицы в стране вырос до 5,8% в ноябре, а экономика страны испытывает серьезные проблемы, включая сокращение рабочих мест, в том числе в сфере медицины.

Тем не менее, ожидается, что рынок труда постепенно восстановится, так как средняя почасовая зарплата продолжает расти. В третьем квартале валовой внутренний продукт Канады сократился на 1,1% в годовом исчислении, однако, почасовая зарплата выросла на 4,8% по сравнению с прошлым годом.