Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Обсуждение вопроса о помощи Украине в Сенате США вызвало серьезный скандал
Флаг США

Обсуждение вопроса о помощи Украине в Сенате США вызвало серьезный скандал

Виктория Христова Дек 7, 2023 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 47 Просмотров

Известно, что скандал разразился в ходе секретного брифинга по данному вопросу, проведенного 6 декабря в Сенате.

Эту информацию подтвердил старший корреспондент телеканала Fox News, присутствовавший на брифинге и который сообщил об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Согласно его словам, обсуждение проходило в напряженной атмосфере, которую можно назвать «раздражительной». И самим сенаторам пришлось испытывать подобные ощущения. Так, один из республиканцев, представляющий Северную Дакоту, Кевин Крамер, называл встречу «драматичной», а представляющий демократическую партию государства Вирджиния Марк Уорнер, являющийся председателем сенатского комитета по разведке, отметил, что на брифинге «разгорелись страсти».

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что лидер республиканцев Митч Макконнелл фактически «перехватил» тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США. А затем один из сенаторов-республиканцев неуважительно окликнул генерала и начал задавать ему вопросы о его отсутствии на границе, сообщил Перграм.

Как оказалось, в определенный момент сенаторы-республиканцы даже покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, это подтвердил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

Таким образом, скандал в Сенате США вокруг обсуждения помощи Украине стал серьезной проблемой, которая вызвала обострение напряженности и даже привела к покиданию некоторыми сенаторами зала.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*