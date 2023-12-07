Обсуждение вопроса о помощи Украине в Сенате США вызвало серьезный скандал

Известно, что скандал разразился в ходе секретного брифинга по данному вопросу, проведенного 6 декабря в Сенате.

Эту информацию подтвердил старший корреспондент телеканала Fox News, присутствовавший на брифинге и который сообщил об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Согласно его словам, обсуждение проходило в напряженной атмосфере, которую можно назвать «раздражительной». И самим сенаторам пришлось испытывать подобные ощущения. Так, один из республиканцев, представляющий Северную Дакоту, Кевин Крамер, называл встречу «драматичной», а представляющий демократическую партию государства Вирджиния Марк Уорнер, являющийся председателем сенатского комитета по разведке, отметил, что на брифинге «разгорелись страсти».

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что лидер республиканцев Митч Макконнелл фактически «перехватил» тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США. А затем один из сенаторов-республиканцев неуважительно окликнул генерала и начал задавать ему вопросы о его отсутствии на границе, сообщил Перграм.

Как оказалось, в определенный момент сенаторы-республиканцы даже покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, это подтвердил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

Таким образом, скандал в Сенате США вокруг обсуждения помощи Украине стал серьезной проблемой, которая вызвала обострение напряженности и даже привела к покиданию некоторыми сенаторами зала.