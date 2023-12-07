В период зимних отпусков бастует компания Air Transat

Вниманию тех, кто собирается в отпуск – персонал авиакомпании Air Transat идёт на забастовку

Профсоюз обслуживающего персонала авиакомпании Air Transat предупредил о готовности начать забастовку с 3 января.

Хотя переговоры между членами профсоюза работников авиакомпании и администрацией продолжаются (при участии представителей федерального правительства и переговорщиков), у наблюдателей создаётся впечатление, что ни одна из сторон не собирается идти на уступки. Профсоюзы требуют увеличение зарплат и улучшения условий труда – они выдвинули целый список требований, включая оборудование мест отдыха и прочие. Любопытно, что в требование включается и оплата труда с момента фактического начала работы. Дело в том, что компания требует присутствия работников на месте за час до начала работы (медицинские проверки, переодевание и т.д.). Этот час не оплачивается и не входит в рабочие часы, хотя являться за час люди обязаны.

Компания не предоставляет и щадящие условия отдыха во время перелётов. Например, перелёт Монреаль-Афины занимает почти 11 часов, а персонал вынужден всё это время работать, сменных работников – как принято в других компаниях – нет.

Всего в компании работают 2100 сотрудников, членов профсоюза лётного обслуживающего персонала. К этой категории не относятся пилоты и наземный персонал. В этом профсоюзе состоят бортпроводники (стюардессы и стюарды). 98% служащих проголосовали за забастовку, что является историческим прецедентом – ни разу за историю авиакомпаний Канады ни одно решение о забастовке не было принято таким подавляющим большинством.

Решение бастовать принято, но в течение недели руководство Трансата должно дать ответ на требования работников. Если ответ будет отрицательным, то рейсы Air Transat будут отменены как раз в разгар зимних каникул и отпусков. К этому необходимо быть готовым.

Вчера, 6 декабря, мы рассказали о компании Air Transat, одной из крупнейших авиакомпаний Канады, и вот сегодня рассказываем о том, что в ней происходит. Вот такие-то дела.