Большинство жителей ЕС ожидает негативных изменений в уровне своей жизни

Более двух третей жителей Европейского союза относятся пессимистично к перспективам своей будущей жизни.

Согласно опросу Eurobarometer, проведенному по поручению Европейской комиссии, 73% европейцев считают, что уровень их жизни в следующем году снизится. Газета The Guardian сообщает об этих данных 6 декабря.

Почти половина опрошенных (47%) уже столкнулась со снижением уровня жизни, в то время как 26% пока еще не имеют такого опыта, но ожидают, что в ближайшем будущем уровень жизни также снизится.

Опрос также выявил, что 37% опрошенных имеют трудности с оплатой счетов – иногда или большую часть времени.

Например, на вопрос “Были ли у вас трудности с оплатой счетов в конце месяца в последний год?” 36% респондентов из Греции ответили, что имеют трудности “большую часть времени”, в то время как 50% признались, что иногда сталкиваются с такими проблемами. Только 14% греков ответили, что у них почти никогда не возникают проблемы с оплатой счетов.

В Швеции, напротив, 93% опрошенных заявили, что у них “почти никогда” не возникают трудности с оплатой счетов.

Согласно результатам опроса, проведенного газетой The Journal 15 ноября, большинство жителей Ирландии испытывают трудности с оплатой электроэнергии. На вопрос “Имеете ли вы проблемы с оплатой счетов за электроэнергию?” 34,4% респондентов ответили “да, постоянно”, а 23,6% признались, что иногда сталкиваются с такими проблемами. Только 41,9% опрошенных дали отрицательный ответ.

Опрос был проведен перед слушаниями в парламенте страны по вопросам проблем с оплатой энергоресурсов. Несмотря на снижение цен на энергоносители, почти четверть семейных хозяйств и более половины предприятий в стране имеют задолженности по оплате электроэнергии и газа.