Очередная годовщина одного из самых кровавых преступлений в Квебеке

6 декабря 1989 года, Марк Лепин – алжирец и квебекец, расстрелял 14 женщин с криком, что женщины не должны учиться.

Трагедия в Политехнической школе Монреаля – событие, произошедшее 6 декабря 1989 года. В этот день Марк Лепин, отец алжирец, мать квебекчанка, воспитанный в “правоверных” традициях, вошел в инженерный колледж Политехнической школы Монреаля и открыл огонь из полуавтоматической винтовки, убив 14 женщин и ранив еще 14 человек, прежде чем совершить самоубийство.

Это преступление считается одним из самых страшных в истории Канады. Оно привело к общенациональному обсуждение вопросов контроля над оружием и насилия против женщин. Но устои мракобесно-религиозные почему-то трогать не стали.

Лепин обвинил женщин в том, что они занимают места, которые, по его мнению, должны принадлежать мужчинам, и его действия были мотивированы мизогинией, ненавистью и неизбывной верой в положения любимой им книги (а она всего одна на всех, по мнению хамасов и прочей дряни).

Трагедия оставила глубокий след в общественном сознании страны.

Основные моменты расправы :

Преступник: Марк Лепин, 25-летний мужчина, вошел в здание Политехнической школы в Монреале, вооруженный полуавтоматической винтовкой и охотничьим ножом.

Ход событий: Лепин начал свой поход насилия в классе, где он разделил студентов на мужчин и женщин, после чего выгнал мужчин и открыл огонь по женщинам. Затем он продолжил стрельбу в других частях здания.

Жертвы: В результате нападения были убиты 14 женщин, большинство из которых были студентками инженерного факультета. Еще 14 человек были ранены.

Мотив: Лепин оставил послание, в котором заявил, что его мотивом была ненависть к феминизму. Он обвинял феминисток в том, что они разрушают его жизнь и занимают места, которые, по его мнению, принадлежат мужчинам. Известно, что он читал лишь Коран, поддерживал террористов на Ближнем востоке и ненавидел тех, кто не чтил Аллаха.

Завершение трагедии: Нападение закончилось самоубийством Лепина.

В память о жертвах расправы были организованы различные мемориалы и памятные мероприятия. 6 декабря в Канаде стал Национальным днем памяти и действия против насилия по отношению к женщинам.

Эта трагедия остается одной из самых темных страниц в истории Канады и символизирует борьбу против гендерного насилия и дискриминации.