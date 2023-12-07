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Первые минуты после расстрела.

Годовщина трагедии Политехнической школы

Megan Jorgensen Дек 7, 2023 История, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 37 Просмотров

Очередная годовщина одного из самых кровавых преступлений в Квебеке

6 декабря 1989 года, Марк Лепин – алжирец и квебекец, расстрелял 14 женщин с криком, что женщины не должны учиться.

Трагедия в Политехнической школе Монреаля – событие, произошедшее 6 декабря 1989 года. В этот день Марк Лепин, отец алжирец, мать квебекчанка, воспитанный в “правоверных” традициях, вошел в инженерный колледж Политехнической школы Монреаля и открыл огонь из полуавтоматической винтовки, убив 14 женщин и ранив еще 14 человек, прежде чем совершить самоубийство.

Это преступление считается одним из самых страшных в истории Канады. Оно привело к общенациональному обсуждение вопросов контроля над оружием и насилия против женщин. Но устои мракобесно-религиозные почему-то трогать не стали.

Лепин обвинил женщин в том, что они занимают места, которые, по его мнению, должны принадлежать мужчинам, и его действия были мотивированы мизогинией, ненавистью и неизбывной верой в положения любимой им книги (а она всего одна на всех, по мнению хамасов и прочей дряни).

Трагедия оставила глубокий след в общественном сознании страны.

Основные моменты расправы :

Преступник: Марк Лепин, 25-летний мужчина, вошел в здание Политехнической школы в Монреале, вооруженный полуавтоматической винтовкой и охотничьим ножом.

Ход событий: Лепин начал свой поход насилия в классе, где он разделил студентов на мужчин и женщин, после чего выгнал мужчин и открыл огонь по женщинам. Затем он продолжил стрельбу в других частях здания.

Жертвы: В результате нападения были убиты 14 женщин, большинство из которых были студентками инженерного факультета. Еще 14 человек были ранены.

Мотив: Лепин оставил послание, в котором заявил, что его мотивом была ненависть к феминизму. Он обвинял феминисток в том, что они разрушают его жизнь и занимают места, которые, по его мнению, принадлежат мужчинам. Известно, что он читал лишь Коран, поддерживал террористов на Ближнем востоке и ненавидел тех, кто не чтил Аллаха.

Завершение трагедии: Нападение закончилось самоубийством Лепина.

В память о жертвах расправы были организованы различные мемориалы и памятные мероприятия. 6 декабря в Канаде стал Национальным днем памяти и действия против насилия по отношению к женщинам.

Эта трагедия остается одной из самых темных страниц в истории Канады и символизирует борьбу против гендерного насилия и дискриминации.

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