9 и 10 декабря – последняя возможность покататься с профессионалами

Последние гастроли этого года профессиональных танцоров на льду в центре Монреаля. Все желающие могут покаться вместе с ними.

В субботу и воскресенье (9 и 10 декабря) в центре Монреаля, на площади Искусств (ближайшая станция метро Place des Arts) на центральном городском катке последний раз в этом году выступят профессиональные артисты, которые исполняют танцы на льду. Во-первых, они дадут мини-представления, где каждый из них представит сценку и покажет зрителям своё искусство. Затем все желающие смогут пообщаться с профессионалами, спросить тех о секретах мастерства, покататься вместе, поучаствовать в мастер-классах и, конечно, сделать “селфи”. Все артисты представляют труппу Patin Libre, специализирующуюся на танцах на льду.

Тут же будут проводиться игры и соревнования для детишек разного возраста.

Всё это время каток будет открыт, так что те, кто просто хочет кататься в своё удовольствие, может продолжать развлекаться. Места хватит на всех, каток большой.

В субботу, 9 декабря, всё представление будет проходить с 15.30 до 18 часов, а в воскресенье, 10 декабря, с 13.30 до 16 часов. Разумеется, все мероприятия бесплатны.