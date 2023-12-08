Канада вводит очередные ограничения на ввоз российских алмазов

Канада приняла решение о введении новых санкций, направленных на сокращение доходов России от продажи алмазов.

Конкретнее, ограничения затрагивают импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами.

Целью таких ограничений является уменьшение доходов, которые Россия получает от экспорта непромышленных алмазов, выходящих на рынок после добычи, обработки или производства в России.

Важно отметить, что эти меры предпринимаются сотрудничестве с партнерами Канады в рамках «большой семерки». Ранее лидеры этой группы уже выразили свою готовность совместно бороться с получением Россией значительных доходов от экспорта алмазов данного типа.

Страны G7 являются значимыми участниками мирового алмазного рынка, представляя 70% его оборота. Необходимо напомнить, что Россия является самым крупным производителем алмазного сырья в мире и важным мировым экспортером алмазной продукции.

Введение санкций будет осуществляться поэтапно. До 1 января 2024 года планируется введение санкций против алмазов, экспортируемых из России. С 1 марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

К 1 сентября следующего года страны G7, являющиеся главными импортерами необработанных алмазов, разработают механизм проверки и сертификации таких алмазов. Они будут консультироваться по этому вопросу с российскими производителями и партнерами.

Лидеры стран G7 также намерены усилить усилия по сокращению доходов России от других отраслей. Они также планируют принимать меры против уклонения и обхода санкций, а также контролировать экспорт.

Будут продолжены консультации между членами G7, странами-производителями алмазов и странами, где алмазы производятся и обрабатываются, по мерам отслеживания и контроля.

Россия является одним из крупнейших поставщиков алмазов в мире. Однако до сих пор в этом секторе не было ограничений. В 2022 году объем производства алмазов там был оценен в более чем 3,5 миллиарда долларов США. За ними следуют Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Правительство Канады заявило, что ограничивая доходы, получаемые Россией от алмазной промышленности, страна гарантирует, что эти доходы не будут использоваться для финансирования конфликтов.

Аналитик Борис Красноженов считает, что компании, подвергнутые санкционному давлению, перенаправят свои потоки сырья в другие, более дружественные локации. Россию сложно отключить от мировой торговли алмазами, поскольку ее часть составляет около 35% производства и 40% мировых запасов алмазов. Он также отмечает, что введение санкций приведет к росту затрат для конечного потребителя и нарушению ритмичности поставок сырья.

Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что введение ограничений в первую очередь повлияет на цены в странах Запада, поскольку Россия занимает около 35% мирового рынка алмазов. Она также отмечает, что страны Азии и Ближнего Востока будут продолжать покупать алмазы, увеличивая свою конкурентоспособность, в то время как западные страны будут продолжать покупать алмазы по более высоким ценам, так же как и нефть.